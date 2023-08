Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Darmsheim: Unfall zwischen zwei Mercedes - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (07.08.2023) ereignete sich gegen 14.10 Uhr auf der Landesstraße 1183 im Bereich der beiden Geradeausspuren in Richtung Darmsheimer Tunnel und der Linksabbiegespur in Richtung Sindelfingen-Darmsheim ein Unfall zwischen zwei Mercedes. Aus noch unbekannter Ursache touchierten sich ein 58 Jahre alter Mercedes E-Klasse-Fahrer, der eine 52 Jahre alte Beifahrerin an Bord hatte, und ein 47 Jahre alte Mercedes CLA-Lenker im Bereich der Kreuzung zwischen der L 1183 und der Landesstraße 1182. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Aufgrund unterschiedlicher Angaben der Beteiligten zum Unfallhergang sucht der Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031 20405-0 oder E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de, Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell