POL-LB: Ditzingen: Diebstahl einer Rüttelplatte - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Am Montag (07.08.2023) ereignete sich in der Wolfgang-Brumme-Allee in Böblingen ein Unfall mit drei Beteiligten. Eine 61 Jahre alte Fiat-Lenkerin wollte von der Flugfeld-Allee kommend nach rechts in die Wolfgang-Brumme-Allee abbiegen. Hinter ihre befand sich ein 24-jähriger Mercedes-Lenker, der in die gleiche Richtung unterwegs war. Als die, für die beiden Abbiegenden geltende, Ampel auf Grün ...

mehr