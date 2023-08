Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfall in der Wolfgang-Brumme-Allee

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (07.08.2023) ereignete sich in der Wolfgang-Brumme-Allee in Böblingen ein Unfall mit drei Beteiligten. Eine 61 Jahre alte Fiat-Lenkerin wollte von der Flugfeld-Allee kommend nach rechts in die Wolfgang-Brumme-Allee abbiegen. Hinter ihre befand sich ein 24-jähriger Mercedes-Lenker, der in die gleiche Richtung unterwegs war. Als die, für die beiden Abbiegenden geltende, Ampel auf Grün sprang, fuhren die Fiat-Lenkerin und der Mercedes-Fahrer los. Zeitgleich überquerte eine 55 Jahre alte Fahrradfahrerin bei grün zeigender Ampel die Wolfgang-Brumme-Allee. Während die 61-jährige Frau im Fiat dies rechtzeitig erkannte und abbremste, bemerkte der 24-Jährige vermutlich zu spät, dass die Vorausfahrende zum Stehen gekommen war. Er fuhr auf und der Fiat wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen die Fahrradfahrerin geschoben, die in der Folge zu Boden stürzte. Die 55-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 61-jährige Fiat-Lenkerin wurde ebenfalls zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Gesamtsachschaden dürfte sich auf etwa 4.000 Euro belaufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell