Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Einbruchsversuch ins Wasserhäusle

Ludwigsburg (ots)

Über das vergangene Wochenende (04.08. - 07.08.2023) versuchten noch unbekannte Täter in das Wasserhäusle im Allmendweg in Maichingen einzubrechen. Die Unbekannten versuchten mit massiver Gewalteinwirkung die Eingangstür aufzubrechen, scheiterten jedoch. Vermutlich brachen sie aufgrund dessen ihr Vorhaben ab und machten sich aus dem Staub. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Sindelfingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell