Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Bietigheim-Bissingen: Zwei Tatverdächtige nach versuchtem Wohnungseinbruch in Haft

Ludwigsburg (ots)

Zwei 44 und 26 Jahre alte Männer befinden sich in Untersuchungshaft, nachdem sie im Verdacht stehen, am Sonntag, den 6. August 2023 gegen 23:00 Uhr versucht zu haben, in ein Wohnhaus in der Friedrich-Ebert-Straße in Bietigheim-Bissingen einzubrechen. Das dort wohnende Ehepaar war aufmerksam geworden, als verdächtige Geräusche aus dem Bereich der Garage des Einfamilienhauses zu hören waren. In der Folge bemerkte die 41-jährige Bewohnerin, dass jemand von außen versuchte, den Rollladen eines Fensters im Wohnzimmer hochzuschieben. Ihr ebenfalls 41-jähriger Ehemann öffnete von innen den Rollladen, konnte eine zunächst unbekannte Person wegrennen sehen und verständigte daraufhin die Polizei. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten zwei Männer von den Einsatzkräften kontrolliert werden, die wenige hundert Meter vom Tatort entfernt in einem geparkten Pkw saßen. In dem Fahrzeug wurde Einbruchswerkzeug sowie eine Schreckschusswaffe aufgefunden und sichergestellt. Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und am Montag, den 7. August 2023 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen die beiden Männer, setzte ihn in Vollzug und wies die Tatverdächtigen in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten ein.

