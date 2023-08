Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Marbach am Neckar: Tote Frau nach Kellerbrand in Mehrfamilienhaus entdeckt

Ludwigsburg (ots)

Am Morgen des 6. August 2023 kurz nach 4.00 Uhr stellten Anwohner eines Mehrfamilienhauses im Eisenachweg in Marbach am Neckar starke Rauchentwicklung im Keller fest und alarmierten die Feuerwehr. Es stellte sich heraus, dass in einem Kellerraum ein Brand entstanden war und starker Rauch durch den aus zwei Mehrfamilienhäusern bestehenden Wohnkomplex zog. Von dem Brand wurde auch ein Sicherungskasten in Mitleidenschaft gezogen, sodass es zu einem Stromausfall im Gebäude kam. Die etwa 40 Bewohnerinnen und Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen und wurden von Rettungskräften vor Ort betreut. Von ihnen wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand verletzt. Aufgrund des Großaufgebots an Rettungskräften und Einsatzfahrzeugen war die Steigäckerstraße zeitweise vollständig gesperrt. Gegen 5.00 Uhr fanden Einsatzkräfte eine 28-jährige Bewohnerin des betroffenen Hauses, die leblos im verrauchten Keller des Gebäudes lag und deren Tod kurz darauf ärztlich festgestellt wurde.

Im Zuge der Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ergab sich ein Tatverdacht gegen den 28-jährigen Ehemann der Toten, der noch am Sonntag vorläufig festgenommen wurde. Die Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragte wegen des bestehenden Verdachts eines Tötungsdelikts und der Brandstiftung beim Amtsgericht Heilbronn den Erlass eines Haftbefehls. Der Tatverdächtige wurde am Montag, den 7. August 2023, einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ sowie in Vollzug setzte und den 28-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

Die näheren Umstände und Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei Ludwigsburg sowie der Staatsanwaltschaft Heilbronn.

