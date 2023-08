Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Alleinunfall in der Auffahrt zur L511

Recklinghausen (ots)

In der Auffahrt zur L511 kam eine 23-jährige Recklinghäuserin am Donnerstagmorgen, aus bislang ungeklärter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Sie kam von der Halterner Straße und fuhr in Richtung Herten. Der Unfall ereignete sich um oberen Teil der Auffahrt. Die junge Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Wagen und der Schutzplanke entstanden Schäden. Diese belaufen sich auf etwa 3.500 Euro. Da das Auto nicht mehr fahrbereit war, musste es abgeschleppt werden. Die Anschlussstelle war während des Einsatzes des Notarztes kurzfristig gesperrt.

