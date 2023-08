Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Verdächtiger nach Einbruch festgenommen - U-Haft

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch wurde ein Verdächtiger nach einem Einbruch um 3.40 Uhr an der Böcklinstraße festgenommen. Der Einbrecher öffnete ein auf Kipp stehendes Fenster und stieg ein. Im Haus durchsuchte er das Erdgeschoss, bevor er mit Bargeld flüchtete. Eine aufmerksame Nachbarin beobachtete das Geschehen und informierte sofort die Polizei. Die Kollegen konnten einen Verdächtigen in Tatortnähe antreffen und nach kurzer Verfolgung festnehmen. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 48-jährigen Georgier ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Im weiteren Verlauf des Tages stellte die Polizei noch ein Fahrrad und zwei Taschen sicher, die in der Nachbarschaft aufgefunden wurden. In den Taschen lag ein Tablet, dass in der gleichen Nacht aus einem Haus "In der Welheimer Mark" entwendet worden war. Des Weiteren fanden die Beamten Bargeld bei dem Verdächtigen, dass ebenfalls sichergestellt wurde, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass es sich dabei auch um Diebesgut handeln könnte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen wurde der Verdächtige beim Amtsgericht vorgeführt. Eine Haftrichterin erließ einen U-Haftbefehl. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Einbruchsmeldungen der Straße "In der Welheimer Mark" finden Sie hier:https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5572279

