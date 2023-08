Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Auffahrunfall mit verletztem Kind

Recklinghausen (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Mittwochabend wurden ein Vater und seine 5-jährige Tochter leicht verletzt. Der 41-jährige Autofahrer aus Westensee war um 20.10 Uhr auf der Essener Straße (B224) in südliche Richtung unterwegs, als er dem vor ihm fahrenden Wagen auffuhr. Der Verkehr war zu dieser Zeit zähfließend. Die 5-Jährige befand sich hinten rechts im Fahrzeug. Zur weiteren Abklärung wurden die zwei Verletzten in ein Krankenhaus gefahren. Der vorausfahrende 18-jährige Marler sowie die übrigen Mitfahrer blieben unverletzt. Die Unfallörtlichkeit liegt ca. 100m nördlich der Bohmerstraße. An den Wagen entstanden Sachschäden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell