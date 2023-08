Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Zwei Schwerverletzte nach Kollision zwischen Jeep und Lkw

Recklinghausen (ots)

Unfall im Begegnungsverkehr - Beifahrerin gerät unter einen Lkw

Am Mittwochvormittag (09:40 Uhr) kam es auf der Weseler Straße (B58) in Höhe der Einmündung Granatstraße zu einem schweren Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen. Ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Kleinbusses fuhr auf der Weseler Straße aus Richtung Dorsten-Wulfen. Er bog nach links in die Granatstraße ab. Auf der Weseler Straße fuhren ein 53-jähriger Mann und eine 49-jährige Frau aus Lüdinghausen in einem Jeep in entgegengesetzter Richtung. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein Modell ohne Türen. Beim Abbremsen geriet das Auto ins Schleudern und kollidierte mit einem Lkw (56-jähriger Fahrer aus Dortmund) im Gegenverkehr. Der Anhänger am Jeep löste sich außerdem bei dem Bremsmanöver.

Beide Insassen wurden aus dem Jeep geschleudert, die Beifahrerin geriet unter den Lkw. Die 49-Jährige musste durch die Feuerwehr unter dem Lkw befreit werden. Beide wurden mit schweren Verletzungen durch Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Ein Rettungshubschrauber wurde zwar angefordert, kam aber letztendlich für den Transport nicht zum Einsatz.

Der Fahrer des Kleinbusses entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, nach ihm wird aktuell noch gesucht.

Die Einmündung war während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt.

Der Gesamtschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt.

Hinweise zum Kleinbus und dessen Fahrer erbittet die Polizei Recklinghausen unter der 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell