Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Kofferdiebe im Hauptbahnhof festgenommen

Frankfurt am Main (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am vergangenen Wochenende vier Diebe festgenommen, die Reisende im Frankfurter Hauptbahnhof bestohlen hatten.

Den ersten Täter nahmen die Beamten am Freitagabend fest, als sie aufgrund einer Täterbeschreibung einen 21-jährigen wohnsitzlosen Mann erkannten, der am 08. Juli einer 79-jährige Berlinerin den Koffer gestohlen hatte. Am Samstag folgte die zweite Festnahme, als Zivilfahnder einen 39-jährigen Mann erkannten, der am 12. Juli einem 34-jährigen Reisenden aus Dresden den Rucksack gestohlen hatte. In dem Rucksack befand sich nach Angaben des Reisenden ein hochwertiges Laptop im Wert von 1500 Euro. Ebenfalls am Samstag konnte ein 17-jähriger Jugendlicher festgenommen werden, der nur wenige Stunden zuvor einem 62-jährigen Reisenden aus Idar Oberstein den Rucksack gestohlen hatte. Zivilfahnder der Bundespolizei hatten den jungen Mann erkannt und festgenommen. Zur letzten Festnahme kam es am Sonntag, als ein 41-jähriger Mann von einer Streife wiedererkannt wurde, der am Samstag einem 51-jährigen Reisenden ein Laptop und ein Saxophone im Wert von 1000 Euro entwendet hatte. In allen vier Fällen konnte der Verbleib der gestohlenen Gegenstände nicht mehr geklärt werden. Gegen alle wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Die Vier werden heute dem Haftrichter vorgeführt.

