Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Festnahme nach Diebstahl im Frankfurter Hauptbahnhof

Frankfurt am Main (ots)

Beamte der Bundespolizei konnten am Donnerstag einen 30-jährigen wohnsitzlosen Mann festnehmen, der bereits am 07. Juli im Hauptbahnhof Frankfurt am Main einer 20-jährigen Reisenden den Koffer an einem abfahrbereiten ICE gestohlen hatte.

In den frühen Morgenstunden konnte eine Streife den Mann aufgrund einer vorliegenden Beschreibung im Frankfurter Hauptbahnhof erkennen und festgenommen. Nach seiner Festnahme wurde er zur Wache gebracht, wo nach Feststellung seiner Personalien ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet wurde. Zum Verbleib des gestohlenen Koffers, den die Geschädigte mit einem Wert von etwa 800 Euro bezifferte, wollte sich der 30-Jährige nicht äußern. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde er dem Haftrichter vorgeführt.

