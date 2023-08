POL-RE: Castrop-Rauxel: Zeugen gesucht - unbekannter Mann zeigt sich unsittlich

Recklinghausen (ots) - Am Mittwoch kam es zu einem Unfall, bei dem eine 62-jährige Frau aus Castrop-Rauxel schwer verletzt wurde. Rettungskräfte fuhren sie in ein Krankenhaus. Als sie um 18.35 Uhr die Straße "Europaplatz" in nördliche Richtung querte, wurde sie von einem Lkw erfasst, der zu dieser Zeit rückwärts setzte. Der Unfall ereignete sich in Höhe der Zufahrt zum Rathausvorplatz. Der Fahrer des Lkw ist 55 ...

