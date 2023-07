Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Beim Autohandel ausgeraubt

Kehl (ots)

Der Ankauf eines vermeintlich zum Verkauf stehenden Fahrzeuges endete am Mittwoch in Kehl mit einer schweren räuberischen Erpressung und einem Schaden im fünfstelligen Bereich. Gegen 12:30 Uhr traf sich nach ersten Erkenntnissen der später geschädigte Kaufinteressent in seinem Büro in der Kehler Innenstadt zunächst mit einem Unbekannten, der offenbar einen Audi-SUV zum Kauf anbot. Nach der gemeinsamen Fahrt in den Hafen, wurde der Mittvierziger durch zwei weitere Mittäter erwartet und soll unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe des Bargeldes gezwungen worden sein. Die drei Tatverdächtigen flüchteten im Anschluss mit ihrer Beute in einem dunklen Renault. Die Beamten der Kriminalpolizei haben nun ein Ermittlungsverfahren wegen schwerer räuberischer Erpressung eingeleitet und bitten Zeugen um Hinweise: Wer hat die Unbekannten mit ihrem schwarzen Renault Megane mit niederländischer Zulassung gesehen? Zeugen wenden sich unter der Hinweisnummer 0781 21-2820 an die Ermittler der Kriminalpolizei.

/rs

