POL-OG: Rastatt - Kollision zweier Fahrzeuge, Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Zu einem Unfall, bei dem zwei Fahrzeuge kollidierten kam es am Mittwochmorgen im Kreuzungsbereich der Rauentaler Straße und dem Berliner Ring. Ein 75-jähriger Daimler-Fahrer befuhr gegen 8:30 Uhr die Rauentaler Straße vom Bahnhof kommend in Fahrtrichtung des Kreuzungsbereichs des Berliner Rings. Zeitgleich war ein 64-jähriger Ford-Fahrer auf der Hohlohstraße unterwegs und wollte in den Kreuzungsbereich zur Rauentaler Straße einfahren, um diese zu überqueren. Da die beiden Beteiligten beide angeben, bei "grün" gefahren zu sein, folgen nun weitere Ermittlungen der Polizei. Zeugen, die zur genannten Zeit an der beschriebenen Örtlichkeit den Vorfall beobachtet haben und Informationen zum Hergang der Situation schildern können, werden um Kontaktaufnahme bei den Beamten des Polizeireviers Rastatt unter der Rufnummer 07222 761 - 0 gebeten.

