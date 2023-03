Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Einbruch in Tankstelle

Karlsruhe (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Tankstelle in Schöllbronn ein und entwendeten dabei Tabakerzeugnisse und Alkoholika.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gelang es den Tätern im Tatzeitraum zwischen 21:00 Uhr am Sonntagabend und 04:00 Uhr am Montagmorgen, sich über eine Tür gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum der Tankstelle in der Moosbronner Straße zu verschaffen. Anschließend räumten die Einbrecher einige Verkaufsregale leer und flüchteten unerkannt. Der Wert des Diebesguts liegt nach vorläufigen Schätzungen im unteren fünfstelligen Bereich.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit Hinweisen unter 07243 32000 beim Polizeirevier Ettlingen zu melden.

Julian Scharer, Pressestelle

