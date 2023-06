Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ professionelle Ladendiebe flüchten mit Pkw - Polizei stoppt Fahrzeug - vorläufige Festnahme ++ Jugendlicher nach Ladendiebstahl mit Messer vorläufig festgenommen ++ zwei Brände im Unterholz ++

Lüneburg (ots)

Presse - 29.06.2023 ++

Lüneburg

Amt Neuhaus - zwei Brände zu nächtlicher Stunde im Unterholz - Polizei ermittelt

Nach zwei weiteren Kleinbränden in der Nacht zum 29.06.23 in bewaldeten Bereichen im Amt Neuhaus ermittelt die Polizei auch in Zusammenhang mit den verschiedensten weiteren Feuern in der Region in den letzten Wochen. In der Nacht war es gegen 02:00 Uhr zu einem Flächenbrand von lediglich fünf Quadratmetern in einem Waldstück im Heideweg und gegen 04:00 Uhr zum Brand einer ähnlich kleinen Fläche im Unterholz bei der Kindertagesstätte in der Delliener Straße gekommen. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz. Auch aufgrund der Niederschläge der letzten Tage breiteten sich die Feuer nicht großflächig aus. Parallel mahnen Polizei und Feuerwehr. Trotz einzelner Niederschläge in der Region sind Pflanzen und Vegetation "knochentrocken". Jede Art von Feuer ist aktuell "brandgefährlich!"

Parallel nimmt die Polizei mögliche Hinweise auf Personen oder Fahrzeuge bzw. -verdächtige Bewegungen entgegen.

Lüneburg - mit Hammer ehemaligen Arbeitskollegen angegriffen - Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlag - vorläufig festgenommen - U-Haft bzw. Einweisung in Psychiatrische Klinik als mögliche Folgemaßnahmen

Wegen versuchten Totschlag ermittelt die Polizei gegen einen 20 Jahre alten Lüneburger. Der 20-Jährige hatte in den frühen Morgenstunden des 29.06.23 auf dem Gelände seiner ehemaligen Arbeitsstätte in der Bessemerstraße einem 63 Jahre alten ehem. Arbeitskollegen aufgelauert und diesen mehrfach mit einem sog. Latthammer angegriffen. Der 63-Jährigen konnten durch weglaufen den Schlägen ausweichen. Der 20-Jährige, der psychisch labil ist und bei dem ein Alkoholwert von 1,7 Promille festgestellt wurde, wurde vorläufig festgenommen. Der 63-Jährige erlitt glücklicherweise nur leichte Blessuren. Ob der Beschuldigte dem Haftrichter vorgeführt wird oder er aufgrund seines psychischen Zustands in die Psychiatrische Klinik überführt wird, wird zeitnah entschieden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lüneburg - Jugendlicher nach Ladendiebstahl mit Messer vorläufig festgenommen - mit Messer gedroht - Getränkekühlschrank im Visier

Nach einem Ladendiebstahl mit einem Messer und einer Bedrohung eines Zeugen in den Nachmittagsstunden des 28.06.23 konnte die Polizei einen dringend verdächtigen 16-Jährigen im Rahmen der Fahndung vorläufig festnehmen. Der Jugendliche hatte gegen 15:00 Uhr versucht einen Klein-Kühlschrank aus dem Eingangsbereich eines Baumarktes Bei der Keulahütte zu stehlen. Als er von einem Zeugen angesprochen wurde, zückte der Lüneburger ein Messer und bedrohte den Mann. Anschließend warf der 16-Jährige den Kühlschrank weg und flüchtet mit einem Fahrrad. Der bereits mehrfach polizeilich durch Straftaten in Erscheinung getretene Jugendliche konnte im Rahmen der Fahndung gestellt. Werden. Er wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen und Maßnahmen auch zu Straftaten der Vergangenheit dauern an.

Lüneburg - Pkw-Aufbruch - Täter flüchtet mit Fahrrad

Einen auf dem Parkplatz des Kurparks, Uelzener Straße, abgestellten Pkw Peugeot brach ein Unbekannter in den späten Abendstunden des 28.06.23 auf. Der Täter hatte gegen 22:00 Uhr eine Seitenscheibe eingedrückt und konnte sich so Bargeld vom Beifahrersitz greifen. Die Fahrzeugbesitzerin ertappte den Täter, der jedoch mit einem Fahrrad die Flucht ergriff. Fahndungsmaßnahmen verliefen vorerst ohne Erfolg. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Männer schlagen sich - Polizei alarmiert

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei 30 und 45 Jahre alten Männer kam es in den frühen Nachmittagsstunden des 28.06.23 in der Ochtmisser Straße. Die Beiden hatten sich nach einem Streit gegen 14:30 Uhr gegenseitig geschlagen, so dass der 30-Jährige irgendwann ein Messer zog und dem Kontrahenten drohte. Im weiteren Verlauf ließ der Mann das Messer fallen. Die alarmierte Polizei war schnell vor Ort und ermittelt wegen Körperverletzungen gegen beide Männer.

Lüneburg - Kollision nach Überholmanöver - 7.000 Euro Sachschaden

Zu einer Kollision nach einem Überholmanöver kam es in den Abendstunden des 28.06.23 im Bereich der Friedrich-Ebert-Brücke. Zwei Pkw waren gegen 20:30 Uhr in Richtung Konrad-Adenauer-Straße unterwegs, als eine 30 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Passat zum Überholen ansetzte. Dabei kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß mit einem Pkw Opel einer 38-Jährigen, wodurch der VW nach rechts von der Fahrbahn abkam. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von gut 7.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern an, da sich beide Fahrzeugführerinnen vermutlich gekannt hatten und mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren.

Reppenstedt - Kollision zweier Pkw - 7.000 Euro Schaden

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Morgenstunden des 28.06.23 auf der Landesstraße 216 - Einmündung An der Landwehr. Eine 81 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Mitsubishi wollte gegen 09:45 Uhr nach rechts auf die Landesstraße einbiegen und übersah einen von links kommenden Pkw VW eines 21-Jährigen. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von gut 7.000 Euro.

Amelinghausen - "Hecke brennt" - Polizei und Feuerwehr im Einsatz - Unkraut abgeflammt - Polizei mahnt zur Umsicht

Zum Brand einer Hecke kam es in den Mittagsstunden des 28.06.23 auf einem Grundstück in der Straße Lehmberg. Ein Grundstücksbesitzer hatte gegen 13:15 Uhr Unkraut abgeflammt, so dass eine Hecke auf dem Grundstück in Brand geriet. Der Verursacher löschte die Flammen mit einem Gartenschlauch ab, so dass die alarmierte Feuerwehr nur noch vorsorgliche Nachlöscharbeiten durchführen musste.

Im Hinblick auf die anhaltende grundsätzliche Trockenheit mahnt die Polizei um Umsicht bei der Nutzung von offenen Feuer.

Vastorf/Bienenbüttel - ... die Polizei kontrolliert auf Umleitungsstrecken der Bundesstraße 4

Ihre Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt der Verkehrsüberwachung auf den Umleitungsstrecken "Baumaßnahmen Bundesstraße 4" setzte die Polizei zu unterschiedlichen Zeiten am 28.06.23 im Bereich Vastorf fort. Dabei wurde im Bereich Vastorf ein erhöhter Fahrzeugverkehr durch Pkw (weniger Lkw) wahrgenommen. Parallel ahndeten die Beamten auch mehr als 20 Verstöße im Bereich des dortigen Tunnels - Vorrang Gegenverkehr. Weitere Kontrollen folgen ...

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Einbruch in Verkaufsbude - Münzgeld erbeutet

Eine Verlaufsbude in der Marschtorstraße brachen Unbekannte in der Nacht zum 28.06.23 auf. Die Täter öffneten gewaltsam eine Tür und erbeuteten einen geringen Münzgeldbetrag aus einer Kasse. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Lüchow - Call-Center-Betrug: falscher Sohn ruft an - angebliche Geldnot

Der Anruf des angeblichen Sohnes, der Geldnot hätte, ereilte einen 65-Jährigen in den Abendstunden des 28.06.23 in Lüchow. Der Mann bemerkte den Schwindel und alarmierte die Polizei. "Gut gemacht!"

Hintergrund:

VORSICHT! - Schockanrufe und FALSCHE Amtspersonen

Die Polizei warnt und sagt auch "EIN GESUNDES MISSTRAUEN IST KEINE UNHÖFLICHKEIT! Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl und werden Sie misstrauisch!"

Bei diesen Anrufen fordern die Betrüger mit verschiedensten Begründungen dazu auf, Geld- und Wertgegenstände aus Haus oder Wohnung, aber auch von der Bank, an vermeintliche Polizisten oder Kurier zu übergeben. Eine Taktik ist auch, dass dem Opfer erklärt wird, dass alle Wertsachen zu Sicherheit abgegeben werden müssen, da demnächst ein Wohnungseinbruch geschehen wird - die Polizei wisse das aus Ermittlungsarbeiten. Die Zielgruppe der Betrüger sind meist ältere Menschen. Sie werden mit Hilfe des Telefonbuchs bzw. der enthaltenen Vornamen dieser Altersgruppe zugeordnet.

Tipps zum Schutz vor Telefonbetrug:

- Bei Gesprächen dieser Art "misstrauisch" sein. Im Zweifel die Polizei unter der Telefonnummer 110 selbst anrufen und den Vorfall mitteilen (keine Wahlwiederholung verwenden und bitte Telefon für einige Sekunden aufgelegt lassen, damit die vorherige Verbindung korrekt getrennt wird)! - Die Polizei, Staatsanwaltschaft und Richter fordern niemals Geldbeträge bzw. Wertgegenstände am Telefon ein! - Informationen über finanzielle oder familiäre Verhältnisse niemals am Telefon mitteilen! - Nicht am Telefon unter Druck setzen lassen - Gespräch sofort beenden! - Fremden Personen niemals Geldbeträge oder Wertgegenstände übergeben oder diese an einem vorgegebenen Ort deponieren! - Wenn möglich, Vertrauensperson hinzuziehen

Lüchow - betrunkener Radfahrer stürzt - 1,62 Promille

Aufgrund seiner Alkoholisierung stürzte ein 48 Jahre alter Radfahrer alleinbeteiligt in den späten Nachmittagsstunden des 28.06.23 auf dem Radweg in der Saaßer Chaussee. Er verletzte sich an Schulter und Hand. Ein Alkoholwert ergab einen Wert von 1,62 Promille, so dass den Mann ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erwartet.

Wustrow - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 43 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW stoppte die Polizei in den Morgenstunden des 29.06.23 Am Fehl. Bei der Kontrolle des Mannes aus der Region stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Der Konsum von THC wurde eingeräumt.

Uelzen

Uelzen/Holdenstedt/Ebstorf - Verfolgungsfahrt nach Pkw-Komplettentwendung - umfangreiche Fahndungsmaßnahmen - Funkstreifenwagenbesatzung verunfallt -Täter lassen gestohlen Pkw Audi zurück - Ermittlungen dauern an

Einen hochwertigen Pkw Audi A6 stahlen vermutlich professionelle Kfz-Diebe in den Nachtstunden zum 29.06.23 von einem Grundstück im Libellengrund in Ebstorf. Die Bewohner hatten gegen 00:45 Uhr noch das Motorgeräusch des wegfahrenden Fahrzeugs wahrgenommen und die Polizei alarmiert Im Rahmen von umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnten Polizeikräfte das Fahrzeug auf der Bundesstraße 4 in Höhe Kirchweyhe mit Fahrtrichtung Süden aufnehmen. Nach einem Überholmanöver und Anhaltesignalen beschleunigten die Täter und setzten die Fahrt risikoreich mit weit mehr als 200 km/h fort. Im Bereich Uelzen-Holdenstedt verließen die Täter die Bundesstraße, so dass ein direkt folgender Funkstreifenwagen im Abfahrtsbereich verunfallte. Die beiden Polizeibeamten (Polizeibeamtin und Polizeibeamter) erlitten schwere Verletzungen und wurden vorsorglich ins Klinikum nach Uelzen gebracht. Am Streifenwagen entstand erheblicher Sachschaden.

Weiter Einsatzkräfte konnten kurze Zeit später den betreffenden Pkw Audi abgestellt in Holdenstedt am Fahrbahnrand geparkt feststellen. Weitere Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern u.a. mit Hunden und weiteren Einsatzkräften verliefen ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen und Spurensicherungen am Fahrzeug dauern an.

Uelzen - professionelle Ladendiebe flüchten mit Pkw - Polizei stoppt Fahrzeug - vorläufige Festnahme - Alkohol, Bekleidung und Kosmetik im Wert von 400 Euro mitgenommen

Drei vermutlich professionelle Ladendiebe konnte die Polizei nach einem Diebstahl von Alkohol, Bekleidung und Kosmetik bei einem Discounter in der Lüneburger Straße nach Fahndung vorläufig festnehmen. Die drei georgischen Staatsbürger im Alter von 35, 36 und 40 Jahren ohne festen Wohnsitz bzw. mit Meldeanschrift in Dresden waren mit dem Diebesgut im Wert von mehr als 400 Euro gegen 18:30 Uhr mit ihrem Pkw Mercedes geflüchtet und konnten durch Polizeikräfte gestoppt werden. Sie wurden in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg mit dem Ziel der Untersuchungs- und Hauptverhandlungshaft vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen zu weiteren Taten dauern an.

Parallel stellten die Beamten bei dem 40 Jahre alten Fahrer des Mercedes auch fest, dass dieser unter Drogeneinfluss stand. Ein Urintest auf THC, Kokain und Opiate verlief positiv. Ihn erwartet ein gesondertes Strafverfahren.

Rosche - ins Wohngebäude eingeschlichen - Schmuck mitgenommen

In ein Wohngebäude einer Seniorin An der Kirche schlichen sich zwei Männer in den Nachmittagsstunden des 26.06.23 ein. Die beiden Personen waren gegen 16:30 Uhr auf dem Anwesen erschienen, wobei einer der Täter eine Anwohnerin ablenkte, während der zweite vermutlich ins Wohngebäude gelangte. Dort gelangte der Mann an eine Schmuckkassette, die er mitnahm. Im Anschluss verschwanden die Männer, die als ca. 40 bis 45 Jahre alt, weiße Oberbekleidung (ordentlich gekleidet) und helle Schirmmützen beschrieben wurden, wieder. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Wrestedt - Eindringlinge in Grundschulgebäude - nichts gestohlen

In das Gebäude der Grundschule in der Bahnhofstraße gelangten Unbekannte im Zeitraum vom 28. auf den 29.06.23. Die Eindringlinge öffneten gewaltsam mehrere Türen sowie Schränke und verließen das Gebäude ohne Beute über eine Notausgangstür. Es entstand ein Sachschaden von gut 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Wrestedt, OT. Kroetze - Einbruch in Lagerhalle - Kraftstoff und Motorsägen geklaut

In eine freistehende landwirtschaftliche Lagerhalle in der Kroetzer Allee brachen Unbekannte im Zeitraum vom 27. bis 29.06.23 ein. Die Täter öffneten gewaltsam eine Brandschutztür und konnten Kraftstoff sowie zwei Motorsägen abtransportieren. Es entstand ein Schaden von mehr als 5.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

