Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Verfolgungsfahrt nach Pkw-Komplettentwendung ++ umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ++ Funkstreifenwagenbesatzung verunfallt ++ Täter lassen gestohlen Pkw Audi zurück ++ Ermittlungen dauern an ++

Lüneburg (ots)

Uelzen/Holdenstedt/Ebstorf - Verfolgungsfahrt nach Pkw-Komplettentwendung - umfangreiche Fahndungsmaßnahmen - Funkstreifenwagenbesatzung verunfallt -Täter lassen gestohlen Pkw Audi zurück - Ermittlungen dauern an

Einen hochwertigen Pkw Audi A6 stahlen vermutlich professionelle Kfz-Diebe in den Nachtstunden zum 29.06.23 von einem Grundstück im Libellengrund in Ebstorf. Die Bewohner hatten gegen 00:45 Uhr noch das Motorgeräusch des wegfahrenden Fahrzeugs wahrgenommen und die Polizei alarmiert Im Rahmen von umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnten Polizeikräfte das Fahrzeug auf der Bundesstraße 4 in Höhe Kirchweyhe mit Fahrtrichtung Süden aufnehmen. Nach einem Überholmanöver und Anhaltesignalen beschleunigten die Täter und setzten die Fahrt risikoreich mit weit mehr als 200 km/h fort. Im Bereich Uelzen-Holdenstedt verließen die Täter die Bundesstraße, so dass ein direkt folgender Funkstreifenwagen im Abfahrtsbereich verunfallte. Die beiden Polizeibeamten (Polizeibeamtin und Polizeibeamter) erlitten schwere Verletzungen und wurden vorsorglich ins Klinikum nach Uelzen gebracht. Am Streifenwagen entstand erheblicher Sachschaden.

Weiter Einsatzkräfte konnten kurze Zeit später den betreffenden Pkw Audi abgestellt in Holdenstedt am Fahrbahnrand geparkt feststellen. Weitere Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern u.a. mit Hunden und weiteren Einsatzkräften verliefen ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen und Spurensicherungen am Fahrzeug dauern an.

