Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Brand unter Carport - Pkw, Wohnwagen und Carport betroffen ++ gegen Hauswand gefahren - leicht verletzt ++ erneut ausgerastet - 28-Jährige schlägt bei Essensausgabe zu ++

Lüneburg (ots)

Presse - 28.06.2023 ++

Lüneburg

Lüneburg - erneut ausgerastet - 28-Jährige schlägt bei Essensausgabe zu

Nicht zum ersten Mal wurde eine 28 Jahre alte Lüneburger am gestrigen Tage in der Öffentlichkeit aggressiv. In den Mittagsstunden des 27.06.23 beleidigte die Frau in der Essenausgabestelle der Tafel Im Tiefen Tal grundlos eine 56-Jährige, die ebenfalls in der Schlange zur Essensausgabe anstand, und schlug ihr dann mehrfach mit der Hand ins Gesicht. Danach verschwand die 28-Jährige.

In den letzten Tagen und Wochen ist die Lüneburgerin nach verschiedensten Straftaten im Jahr 2022 durch verschiedene Straftaten wie u.a. mit Beleidigungen, Bedrohungen und Sachbeschädigungen in Lüneburg insbesondere auch im Umfeld des Stadtteiltreffs in der Lossiusstraße in Erscheinung getreten. Parallel ist die Frau dringend verdächtig im Verlauf des 25.06.23 auch einen Gartenpool in der Kleingartenanlage Königsberger Straße zerschnitten zu haben. Die Lüneburgerin wurde dort mit einem Messer beobachtet. Die Polizei Lüneburg ermittelt aktuell mit Nachdruck in Bezug auf diese Straftaten und prüft mögliche freiheitsentziehende Maßnahmen auch in Abstimmung mit anderen Behörden und Institutionen.

Lüneburg - Pkw-Aufbrüche bzw. Versuche

Im Verlauf des 27.06.23 zwischen 10:00 und 15:00 Uhr schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines im Parkhaus des Kurzentrums abgestellten Pkw Suzuki Vitara ein. Sie gelangten an eine Handtasche und konnten aus dieser Bargeld erbeuten. Es entstand ein Sachschaden von fast 500 Euro.

Eine auf dem Parkplatzgelände der KVG in der Dahlenburger Landstraße abgestellten Pkw VW Touran brachen Unbekannte im Zeitraum vom 27. auf den 28.06.23 ebenfalls auf. Hier wurde ein schwarzer Kinderrucksack mit Dinosaurieraufdruck mitgenommen.

An einem in der Imenaustraße abgestellten Pkw Mercedes-Benz versuchten sich in der Nacht zum 27.06.23 Unbekannte. Die Täter schlugen mit einem Stein auf die Frontscheibe, hebelten an einer Seitenscheibe, gelangten jedoch nicht ins Fahrzeug. Es entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Jugendliche beschädigen Holztisch - Fahrräder stehen gelassen

Zum Gelände des Geschwister-Scholl-Hauses in der Carl-von-Ossietzky-Straße wurde die Polizei in den Abendstunden des 27.06.23 gerufen. Mehrere Jugendliche hatten sich gegen 20:40 Uhr auf dem Gelände aufgehalten und auch einen Holztisch beschädigt. Die Gruppe verschwand noch vor Eintreffen der Polizei zu Fuß; jedoch ließen die jungen Leute zwei Fahrräder zurück. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - gegen Hauswand gefahren - leicht verletzt

Nachdem ein 83 Jahre alter Fahrer eines Pkw Honda in den Nachmittagsstunden des 27.06.23 im Kurvenbereich Am Springintgut das Gas- und Bremspedal verwechselte, fuhr der Senior gegen 15:00 Uhr gegen eine Hauswand, um nicht auf einen vor ihm haltenden Pkw aufzufahren. Es entstand ein Sachschaden von gut 3.000 Euro. Die 81 Jahre alte Beifahrerin im Honda erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich ins Klinikum gebracht.

Lüneburg - aufgefahren und abgehauen

Zu einem kleineren Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es in den Nachmittagsstunden des 27.06.23 im Ochtmisser Kirchsteig. Ein unbekannter Pkw war gegen 15:30 Uhr auf einen Pkw Daimler V-Klasse einer 41-Jährigen aufgefahren und schob diesen auf einen davor verkehrsbedingt haltenden Pkw VW Tiguan einer 58-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 1.500 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Verursacher fuhr weiter. Gegen ihn wird wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Plakat abgerissen, Schaukasten beschädigt und Mülleimer demoliert - Vandalen gestellt

Wegen Sachbeschädigung ermittelt die Polizei gegen einen 36-Jährigen. Der Mann hatte in den Morgenstunden des 28.06.23 gegen 10:00 Uhr im Bereich des Johann-Sebastian-Bach-Platzes ein Plakat von einem Zaun gerissen, mit einem Stein die Scheibe eines Schaukastens eingeschlagen und einen Mülleimer demoliert, so dass ein Sachschaden von mehr als 100 Euro entstand. Der Vandale konnte im Rahmen der Fahndung gestellt werden.

Lüchow-Dannenberg

Lübbow - Brand unter Carport - Pkw, Wohnwagen und Carport betroffen - Feuerwehr im Einsatz

Zu einem Brand eines Pkw sowie eines Wohnwagens im Bereich eines Carports im Kirchweg kam es in den Mittagsstunden des 28.06.23 in Lübbow. Aus bis dato ungeklärter Ursache war es gegen 11:30 Uhr zu dem Brand gekommen. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz und konnte ein Übergreifen auf das Wohngebäude verhindern. Es entstand nicht unerheblicher Sachschaden von einigen zehntausend Euro. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Lüchow - Joint bei jungem Mann sichergestellt

Mehrere junge Leute kontrollierte die Polizei in den Abendstunden des 27.06.23 gegen 20:20 Uhr in der Hindenburgstraße, nachdem die Beamten typischen Marihuana-Geruch wahrgenommen hatten. Bei einem bereits polizeilich bekannten 24-Jährigen stellten die Beamten einen Klemmleistenbeutel mit Marihuana fest und sicher. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Uelzen

Soltendieck - Einbruch in Hühnerstall

In das Gebäude eines Hühnerstalls auf dem Gelände eines Hühnermastbetriebs, Schäpinger Weg, brachen Unbekannte in der Nacht zum 28.06.23 ein. Es entstand lediglich Sachschaden von gut 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

Uelzen - aufgefahren - 9.000 Euro Schaden

Zu einem Auffahrunfall kam es in den Nachmittagsstunden des 27.06.23 in der Ringstraße. Eine 35 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Seat war gegen 15:00 Uhr auf einen plötzlich vor ihr bremsenden Pkw VW eines 32-Jährigen aufgefahren. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von gut 9.000 Euro.

Bad Bodenteich - Sachbeschädigungen "in Bodenteich und umzu"

Eine einbetonierte Sitzbank beschädigten Unbekannte im Zeitraum vom 22. bis 26.06.23 im Bereich der Heidefläche "Schwarzer Berg". Es entstand ein Schaden von gut 300 Euro. Bereits in der Nacht zum 23.06.23 rissen Vandalen auch im Bereich des Grillplatzes im Seepark, Gartenstraße, mehrere Holzlatten ab und machten damit Feuer. Anschließend holten sich die Vandalen auch zwei Aluminiumstühle mit Kunststoffsitzfläche vom angrenzenden Kiosk und verbrannten diese auch. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824- 96598-0, entgegen.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert

Mit Schwerpunkt Gurt & Handy kontrollierte die Polizei in den Mittagsstunden des 27.06.23 in der Mauerstraße. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt acht Verstöße. Weitere Kontrollen folgen ...

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell