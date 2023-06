Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Frontalzusammenstoß nach Überholmanöver ++ zwei Schwerstverletzte ++ Umleitungsstrecke (der B4) Landesstraße 233 voll gesperrt ++ Sachverständigen eingeschaltet ++

Lüneburg (ots)

Landkreis Uelzen - Ebstorf/Gut Oetzfelde

Zu einer Frontalkollision zweier Pkw kam es in den Mittagsstunden des 26.06.23 auf der Landesstraße 233 zwischen dem Gut Oetzfelde und Ebstorf. Nach derzeitigen Ermittlungen hatte die Fahrerin eines Pkw Audi Q5 gegen 13:30 Uhr auf der Umleitungsstrecke der Bundesstraße 4 in Fahrtrichtung Ebstorf einen Lkw überholen wollen. Dabei kollidierte der Audi frontal mit einem entgegenkommenden Pkw Skoda Octavia. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Fahrerin des Audi sowie der Fahrer des Skoda (beide aus dem Landkreis Uelzen) zeitweilig in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Der Skoda-Fahrer erlitt schwerste Verletzungen und wurde mit einer Schädelfraktur mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Hamburg geflogen. Auch die Audi-Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Den Sachschaden beziffert die Polizei aktuell mit mehr als 40.000 Euro.

Neben Einsatzkräften von Polizei und Rettungsdienst war die Feuerwehr auch für die Rettung der Personen aus den Fahrzeugen im Einsatz. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg war ein Sachverständiger vor Ort und sicherte mit der Polizei entsprechende Unfallspuren. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Die Landesstraße 233 ist aktuell bis zur abschließenden Bergung der Fahrzeuge durch einen Abschlepper noch voll gesperrt.

