Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ brennender Pkw - Feuerwehrmann greift ein und verhindert größeren Schaden ++ junge Fahrraddiebe erwischt - aus Hamburg angereist ++ Bedrohung an der Wohnungstür ++ Diebstahl aus Transporter ++

Lüneburg (ots)

Presse - 23.06.2023 ++

Lüneburg

Lüneburg - Bedrohung an der Wohnungstür

Am Abend des 22.06. kam es gegen 18:30 Uhr zu einem Bedrohungssachverhalt in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Volgershall. Zwei 25 und 28 Jahre alte Männer begaben sich zu der Wohnung einer 17-Jährigen, da sie einen Bekannten dort vermuteten. In der Folge wurde die 17-Jährige unter anderem mit einem Messer bedroht und die Wohnungstür beschädigt. Die Verursacher flüchteten, konnten aber durch Polizeibeamte angetroffen werden. Bei einem der Beschuldigten wurden Betäubungsmittel aufgefunden. Die genauen Hintergründe für die Bedrohung sind derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg - junge Parfümdiebe erwischt

Zu einem Ladendiebstahl kam es am 22.06. gegen 15:15 Uhr in einem Ladengeschäft in der Großen Bäckerstraße. Zwei 16 und 17 Jahre alte Jugendliche aus dem Landkreis Uelzen entwendeten mehrere Parfümpackungen und verließen das Geschäft. Durch den Ladendetektiv wurde die Tat beobachtet und die Jugendlichen aufgehalten. Beide hatten Diebesgut im Wert von über 600 Euro bei sich.

Lüneburg - junge Fahrraddiebe erwischt - aus Hamburg angereist

Am Abend des 22.06. wurden zwei junge Männer durch Anwohner dabei beobachtet, wie sie ein Pedelec von einem Privatgrundstück im Altenbrückerdamm entwendeten. Auch ein weiteres Fahrrad versuchten die Beiden gegen 21:00 Uhr zu entwenden, flüchteten jedoch vorher in unbekannte Richtung. Die beiden 17 und 19 Jahre alten Verursacher aus Hamburg konnten in der Folge mit Unterstützung der Bundespolizei Lüneburg am Bahnhof festgestellt und zur Wache verbracht werden. Das gestohlene Fahrrad konnte an die Eigentümer ausgehändigt werden. Die Polizei ermittelt, auch im Hinblick auf zurückliegende Fahrraddiebstähle.

Nahrendorf - Verkehrsüberwachung des Durchfahrtsverbotes

Im Verlauf des 22.06. wurden in unterschiedlichen Zeiträumen Kontrollen des Durchfahrtsverbotes am Ortsverbindungsweg zwischen Nahrendorf und Dahlenburg durchgeführt. In wenigen Stunden konnten durch mehrere eingesetzte Polizeibeamte mehr als 150 Verkehrsteilnehmer angehalten und verwarnt werden, indem sie auf das ausgeschilderte Durchfahrtsverbot hingewiesen wurden. Die meisten Fahrerinnen und Fahrer teilten mit, dass das Navi sie über diese Strecke geführt hatte. Weitere Kontrollen werden folgen.

Bleckede - Brennender Pkw - Feuerwehrmann greift ein und verhindert größeren Schaden - Zeugen gesucht

Zum Brand eines Pkw kam es in der Nacht zum 23.06. in der Breetzer Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Pkw Opel geparkt vor einem Haus gegen 03:50 Uhr in Brand. Ein alarmierter Feuerwehrmann kam auf dem Weg zum Feuerwehrhaus an dem Pkw vorbei und löschte diesen mit einem eigenen Feuerlöscher, sodass ein größerer Schaden vermieden wurde. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachtes der Brandstiftung. Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-951170, entgegen.

Barum - Diebstahl aus Transporter - weitere Versuche an anderen Fahrzeugen - Hinweise

In der Nacht vom 22.06. auf den 23.06. versuchten Unbekannte insgesamt drei Transporter in der Straße Zur Horburg gewaltsam zu öffnen. Bei einem Transporter glückte der Versuch, sodass aus diesem diverse Werkzeugkoffer mit Geräten entwendet wurden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-799400, entgegen.

Barendorf - Von Fahrbahn abgekommen - Fahrerin leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 23.06. gegen 07:50 Uhr auf der Kreisstraße 28. Eine 33-jährige Fahrerin eines Pkw VW Lupo beabsichtigte von der K40 kommend nach rechts auf die K28 abzubiegen. Hierbei geriet sie ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Die 33-Jährige wurde leicht verletzt und ins Klinikum gebracht. Am Pkw entstand ein Sachschaden von gut 4500 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - mit Motorrad in Kreisverkehr gestürzt

Mit einem Leichtkraftrad stürzte ein 16-Jähriger in den Morgenstunden des 23.06.23 im Streetzer Kreisel - Bundesstraße 216. Der Jugendliche kam gegen 07:30 Uhr alleinbeteiligt ins Rutschen, kam von der Fahrbahn ab und stürzte. Er erlitt leichte Verletzungen.

Uelzen

Uelzen, OT. Oldenstadt - Rauchentwicklung in Keller - Batterien von Balkonkraftwerk/Photovoltaikanlage als Auslöser!? - Sachschaden von gut 5.000 Euro

Ein Sachschaden von gut 5.000 Euro entstand bei einer Rauchentwicklung/Brand in einem Keller eines Wohngebäudes in der Danziger Straße in den Mittagsstunden des 22.06.23. Gegen 13:50 Uhr hatten Anwohner eine Rauchentwicklung aus dem Keller wahrgenommen. Die Feuerwehr war im Einsatz und kümmerte sich um die weiteren Maßnahmen. Nach derzeitigen Ermittlungen war es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand im Kellerraum des Objektes gekommen. Im Keller befanden sich Zellen bzw. Batterien, welche augenscheinlich mit einem Balkonkraftwerk bzw. zwei Photovoltaikplatten verbunden waren, die Feuer gefangen hatten. Gegen 16:45 Uhr musste die Feuerwehr erneut zum dem Wohngebäude ausrücken, da es zu einer weiteren Rauchentwicklung kam. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Uelzen - betrunken und ohne Führerschein mit Kleinkraftrad unterwegs

Einen 26-Jährige auf einem Kleinkraftrad kontrollierte die Polizei in den Nachtstunden zum 23.06.23 in der Albrecht-Thaer-Straße. Den Uelzener hatten den Beamten gegen 00:30 Uhr kontrolliert. Dabei stellten sie bei diesem eine Alkoholisierung von 1,3 Promille; jedoch keinen Führerschein fest. Ihn erwarten entsprechende Strafverfahren.

Uelzen - "Enkel-/ Sohn-Trick": Betrüger nutzen SMS und WhatsApp - Uelzenerin überweist mehr als 2.900 Euro für angeblich Offene Rechnungen - Polizei mahnt und klärt auf

Trotz verschiedener und vielfältigster Informationskampagnen der Polizei (u.a. "die Polizei geht zum Friseur") über Betrugsmaschen, sind professionelle Tätergruppen immer wieder in Einzelfällen erfolgreich. Am 22.06.23 traf es eine Frau (über 60 Jahre) aus Uelzen. Der angebliche Sohn hatte sich per WhatsApp gemeldet und nach diversen "Geplänkel" offenbart, dass er noch offene Rechnungen zu begleichen habe. Die Mutter überwies in der Folge mehr als 2.900 Euro. Die Polizei ermittelt ... und mahnt nochmals.

Hintergrund:

Der Enkeltrick ist eine bekannte Betrugsform, die vor allem ältere Mitmenschen trifft. Seit geraumer Zeit nutzen die Täter auch SMS und WhatsApp, um ihre Opfer im Namen von Töchtern, Söhnen und Enkeln zu Geldüberweisungen zu bewegen. Die Polizei erklärt, wie man sich schützen kann. "Hallo Mama, mein Handy ist kaputt. Das ist meine neue Nummer.": So oder so ähnlich beginnen die WhatsApp-Nachrichten, versandt von einer unbekannten Nummer. Der Gedanke an die eigene Tochter oder den Sohn lässt viele der unbekannten Nummer antworten. Wie beim klassischen Enkeltrick am Telefon beginnen die Betrüger ihre Masche mit einer namenlosen Anfrage. Dann spinnen sie ihre Geschichte fort.

Bitte um Geld per SMS und WhatsApp

Die Kriminellen bitten im Namen einer Tochter, eines Sohnes oder eines anderen Familienmitglieds die neue Nummer zu speichern - und um Geld. Bei der aktuellen Masche per WhatsApp erklären sie, dass auf dem neuen Handy kein Online-Banking möglich sei. Sie bitten, einen Geldbetrag für sie zu überweisen. Wie gewohnt sei es sehr dringend. Immer mehr Fälle des sogenannten "Enkeltrick 2.0" werden bekannt. Wie so oft überweisen die Opfer das geforderte Geld im Glauben daran, mit dem eigenen Kind oder Enkel zu kommunizieren. Die Polizei rät daher, bei WhatsApp-Nachrichten von unbekannten Nummer besonders misstrauisch zu sein.

So schützen Sie sich vor Betrug per SMS und WhatsApp: - Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. - Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach. - Geldüberweisungen über Whatsapp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden. - Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell