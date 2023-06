Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Dannenberg - Vandalen kippen Toilettenhäuschen um und beschädigen Bauwagen ++ Uelzen - Fahrradschuppen aufgebrochen - Täter transportieren Fahrräder ab ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 22.06.2023

Lüneburg

Amelinghausen - Motorroller beschädigt, Zündkerzen entwendet - Hinweise

Unbekannte entfernten in der Nacht vom 20.06. auf den 21.06. die Halterung sowie mehrere Zündkerzen von einem geparkten Motorroller der Marke Changzhou. Dieser befand sich auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Haselhopstraße. Es entstand ein Sachschaden von gut 100 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Amelinghausen, Tel. 04132-939820, entgegen.

Scharnebeck - Pedelec vom Fahrradständer entwendet - Hinweise

Am 21.06. zwischen 11:30 und 18:30 Uhr entwendeten Unbekannte ein angeschlossenes Pedelec der Marke Prophete von einem Fahrradständer an der Touristeninformation in der Adendorfer Straße. Der Wert des Fahrrades lag bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-909440, entgegen.

Lüneburg - Mehrere tausend Euro nach WhatsApp-Betrug überwiesen

Erneut kam es im Verlauf des 21.06. zu einem leider "erfolgreichen" WhatsApp-Betrug. Ein 77-jähriger Senior aus Lüneburg erhielt eine Nachricht auf sein Smartphone, von einer ihm unbekannten Nummer. Die Person gab sich als Tochter des Seniors aus und gab an, dass für sie etwas bezahlt werden müsse. In der Folge überwies der 77-Jährige an ein ihm unbekanntes Konto mehrere tausend Euro. Erst im Anschluss wurde der Betrug erkannt.

So schützen Sie sich vor Betrug per WhatsApp:

- Misstrauisch sein - Kontaktaufnahme hinterfragen - kein Geld überweisen - keine Wertsachen übergeben - Polizei verständigen

Reppenstedt - Brennender Holzschuppe - Hinweise

Am Abend des 21.06. geriet gegen kurz nach 20:00 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ein Holzschuppen im Bereich des Osterfeuerplatzes am Böhmsholzer Weg in Brand. Durch die Feuerwehr Reppenstedt konnte der Brand gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt aufgrund einer Sachbeschädigung durch Feuer.

Hinweise nimmt die Polizei Reppenstedt, Tel. 04131-244480, entgegen.

Lüneburg - Sachbeschädigung mit Filzstift - Verursacherin gefasst

Zu einer Sachbeschädigung kam es am 21.06. gegen 16:40 Uhr in der Hindenburgstraße in unmittelbarer Nähe zu einem Supermarkt. Eine 28-jährige Lüneburgerin beschmierte mit einem Filzstift eine weiße Tür, wurde dabei jedoch durch zwei Polizeibeamte im Streifenwagen beobachtet. Diese schritten ein und beendeten die Schmiererei. Der Stift wurde sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden von gut 200 Euro.

Lüneburg - Bundespolizisten stellen knapp 1 kg Amphetamin im Zug sicher

Bereits in den Morgenstunden des 20.06. wurde ein 46-Jähriger aus der Region Hannover durch Bundespolizisten aus Lüneburg in einem Metronom zwischen Uelzen und Lüneburg kontrolliert. In seinem Rucksack fanden die Beamten im Rahmen der Kontrolle fast ein Kilogramm weißes Pulver. Dabei handelte es sich nach derzeitigen Ermittlungen um Amphetamin. Das Pulver wurde beschlagnahmt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lüneburg - Geschwindigkeitsmessung an der Ostumgehung

In den Nachmittagsstunden des 21.06. kontrollierten Polizeibeamte zwischen 14:00 und 16:30 Uhr die Geschwindigkeit auf der Bundesstraße 4 in Höhe der Anschlussstelle Kaltenmoor in Fahrtrichtung Hamburg. In dem Zeitraum konnten 27 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Bei erlaubten 100 km/h war unter anderem ein Fahrer mit 141 km/h unterwegs.

Lüchow-Dannenberg

Jameln, OT. Volkfien - Waldboden brennt - möglicherweise Blitzeinschlag als Ursache

Zu einem Brand von Waldboden auf einer Fläche von gut 400 Quadratmetern kam es im Verlauf des 21.06.23. Möglicherweise aufgrund eines Blitzeinschlags in der Nacht kokelte es im Verlauf des Tages, so dass am frühen Abend des 21.06.23 Waldboden brannte. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz.

Dannenberg - Vandalen kippen Toilettenhäuschen um und beschädigen Bauwagen

Ein mobiles Toilettenhäuschen kippten Unbekannte in den frühen Abendstunden des 20.06.23 auf einer Baustelle, Schloßgraben, um. Parallel beschädigten die Vandalen zwischen 18:00 und 20:00 Uhr eine Abdeckung an einem Bauwagen und ließen Luft aus den Reifen. Es entstand ein Sachschaden von gut 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Lemgow - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 21.06.23 auf der Landesstraße 260. Dabei waren insgesamt neun Fahrer zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste wurde bei erlaubten 80 km/h mit 115 km/h..

Uelzen

Uelzen - Fahrradschuppen aufgebrochen - Täter transportieren Fahrräder ab - Zeugen informieren die Polizei - Täter flüchten - zehn Fahrräder sichergestellt

Einen Fahrradschuppen in der Straße Wullhop, brachen Unbekannte in der Nacht zum 22.06.23 auf. Mindestens zwei junge Männer transportierten gegen 00:15 Uhr in der Folge mehrere Fahrräder ab und entfernten sich mit diesen in Richtung Albrecht-Thaer-Gelände. Zeugen nahmen die Personen wahr und alarmierten die Polizei. Erste Fahndungsmaßnahmen den Tätern waren nicht erfolgreich; jedoch konnten die Beamten im Umfeld insgesamt zehn im Gras abgelegte Fahrräder auffinden und sicherstellen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Uelzen - Passant stört Fahrraddieb - Täter flüchtet und kann ermittelt werden - Eigentümer von Fahrrad gesucht

Einen Fahrraddieb störte ein Passant in den Morgenstunden des 18.06.23 in der Hutmacherstraße. Der Mann hatte sich gegen 08:30 Uhr an einem grauen Straßenrad CUBE zu schaffen gemacht. Der Passant versuchte den Täter noch festzuhalten. Dieser trat nach dem Passanten und ergriff mit einem roten Damenfahrrad die Flucht. Der Täter konnte aufgrund der guten Beschreibung des Zeugen ermittelt werden. Es handelt sich um einen 41 Jahre alten bereits polizeibekannten Mann aus Uelzen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Uelzen den Eigentümer/Geschädigten des grauen Fahrrads CUBE. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-394 bzw.- 215, entgegen.

++ Bild des Fahrrads CUBE unter www.polizeipresse.de ++

Uelzen - angesprochen, umklammert und Umhängetasche abgenommen - 23-Jähriger als Täter

Wegen Raub auf Straßen und Wegen ermittelt die Polizei gegen einen 23 Jahre alten Uelzener. Der Mann, der bereits in der Vergangenheit mehrfach in Erscheinung getreten war, hatte in den Abendstunden des 21.06.23 in der Hochgraefestraße zusammen mit einem weiteren Täter einen 24-Jährigen angesprochen, umklammert und bedrängt. Dabei wurde der 24-Jährige gegen 20:30 Uhr auch genötigt seine Umhängetasche herauszugeben. Der 23-Jährige sowie sein Kumpel nahmen 10 Euro Bargeld aus der Tasche, gaben dem 24-Jährigen diese zurück und verschwanden. Aufgrund der Angaben des Geschädigten konnte der 23-Jährige als dringend tatverdächtig ermittelt werden. Die Ermittlungen zu der zweiten Person dauern an.

Bad Bodenteich - Fahrrad gestohlen - Dieb wiedererkannt - Fahrrad aufgefunden

Ein nicht angeschlossenes Kinderfahrrad griff sich ein 51-Jähriger bereits in den späten Nachmittagsstunden des 20.06.23 am Schwimmbad, Waldbad, in Bodenteich. Angehörige der Besitzerin konnten am Folgetag den 51-Jährige mit dem Fahrrad fahren sehen und fanden das Kinderrad dann im Umfeld der Flüchtlingsunterkunft in Bodenteich auf. Die Polizei ermittelt wegen Fahrraddiebstahls gegen den 51-Jährigen.

