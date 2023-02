POL-MS: Ladendiebstahl - Verdächtige vorläufig festgenommen

Münster (ots) - Der Polizei sind nach umfangreichen Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Drogenhandel im Bereich des Bahnhofs zwei Festnahmen gelungen. Richter ordneten gegen beide Tatverdächtige Untersuchungshaft an. Einsatzkräfte nahmen bereits am 26. Januar eine 53-jährige Tatverdächtige in ihrer Wohnung an ...

