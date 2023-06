Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "außer Rand und Band" - Mann geht Passanten an und will auf vielbefahrende Straße rennen - Polizeibeamte angegriffen ++ Sachbeschädigungen an abgestellten Pkw - Reifen zerstochen ++

Lüneburg (ots)

Presse - 21.06.2023 ++

Lüneburg

Lüneburg - "außer Rand und Band" - Mann geht Passanten an und will auf vielbefahrende Straße rennen - Polizeibeamte angegriffen - in Gewahrsamnahme

Mit einem 32 Jahre aggressiven Mann hatte es die Polizei in den Morgenstunden des 21.06.23 Am Graalwall zu tun. Mehrere Passanten und Autofahrer hatten die Polizei alarmiert, da der Lüneburger gegen 07:15 Uhr auf offener Straße willkürlich mehrere Passanten angegangen, bedrängt und angepöbelt hatte. Als die alarmierten Polizeibeamten eintrafen, rannte der 32-Jährige mehrfach unkontrolliert auf die Fahrbahn in den fließenden Fahrzeugverkehr. Die Beamten können den Mann, der bereits in der Vergangenheit mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, stoppen und überwältigen. Auch nach einem längeren Gespräch war der 32-Jährige äußerst aggressiv und machte wirre Angaben. Parallel griff der Mann die Polizeibeamte an und versucht die Dienstwaffe eines Beamten zu ergreifen. Der Mann wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Polizeigewahrsam genommen und dort einem Arzt vorgestellt. Auch im Polizeigewahrsam griff der Mann erneut Polizeibeamte und schlug diese ins Gesicht. Weitere Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs, Körperverletzung und Sachbeschädigung wurden parallel eingeleitet.

Lüneburg - Sachbeschädigungen an abgestellten Pkw - Reifen zerstochen

Zu mehreren Sachbeschädigungen an auf einem Parkplatz in der Wilhelm-Hillmer-Straße abgestellten Pkw kam es in der Nacht vom 19. auf den 20.06.23. Betroffen waren dabei acht Fahrzeuge der Marken Opel, VW, Skoda, Ford und Daihatsu. Bei sieben der Fahrzeuge wurden Reifen mit einem Messer bzw. einem Sägeblatt zerstochen. Bei dem Daihatsu wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen, so dass insgesamt ein Schaden von mehr als 1.600 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Amt Neuhaus, OT. Sumte - Auseinandersetzung - nach Streit mit Flasche geworfen

Zu einem Streit zwischen zwei Männern in der Unterkunft im Kirchweg in Sumte kam es in den Nachtstunden zum 21.06.23. Mindestens zwei Männer waren gegen 00:00 Uhr in Streit geraten und dessen Verlauf ein 35-Jährigen mit einer Flasche in Richtung eines 47-Jährigen (beides Bewohner der Unterkunft) warf und diesen auch traf. In der Folge kam es als Reaktion zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen weiteren Personen. Zu weiteren körperlichen Übergriffen kam es nicht. Polizei und Sicherheitsdienst waren vor Ort präsent. Die Ermittlungen zum Hintergrund des Streits dauern an.

Handorf - mit Steinen Glasscheibe beschädigt

Die Glasscheibe eines Werkraums der Grundschule in Handorf in der Hauptstraße beschädigten Unbekannte im Zeitraum vom 19. auf den 20.06.23 mit Steinen. Es entstand ein Sachschaden von gut 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-79940-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg, OT. Penkefitz - Radfahrer stürzt auf sandigem Untergrund in Graben - schwerverletzt

Schwerere Verletzungen erlitt ein 50 Jahre alter Radfahrer in den Nachmittagsstunden des 20.06.23 in Penkefitz. Der Mann aus Berlin war gegen 16:30 Uhr auf einem unbefestigten Weg auf sandigem Untergrund alleinbeteiligt gestürzt und geriet in einen Graben. Er erlitt eine Beinfraktur.

Uelzen

Rosche - Elektroschrott brennt in Schuppen - technischer Defekt - 20.000 Euro Schaden

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts kam es in den Abendstunden des 20.06.23 zu einem Brand eines Schuppens in der Bevensener Straße. In dem Schuppen brannten dabei gegen 19:45 Uhr diverser Elektroschrott und -geräte. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz. Es entstand ein Sachschaden von gut 20.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Altenmedingen - Feuer im Wald - Feuerwehr löscht 500 Quadratmeter

Zu einem Flächenbrand von gut 500 Quadratmetern kam es in den Abendstunden des 20.06.23 in einem Waldgebiet im Bruchdorfer Weg. Die Feuerwehr war gegen 20:30 Uhr im Löscheinsatz. Die Polizei hat parallel die Ermittlungen auch zu einer möglichen Brandstiftung aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - "Eindringling" - ein "alter Bekannter"

Unbemerkt auf ein Grundstück in der Ziegelhofstraße schlich sich ein 72-Jähriger in den Nachmittagsstunden des 20.06.23. Der Senior, der bereits in der Vergangenheit durch verschiedenste Diebstähle/Einschleichdiebstähle aufgefallen ist, versuchte auch hier gegen 15:30 Uhr durch eine Haustür auf der Gebäuderückseite in das Wohnhaus zu gelangen. Anwohner ertappten den Mann aus dem Landkreis Uelzen, so dass dieser die Flucht ergriff, jedoch kurze Zeit später durch Polizeikräfte im Rahmen einer Fahndung gestellt werden konnte. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Diebstahls.

Uelzen - Pkw aufgebrochen - Handtasche mitgenommen

Einen in der Ilmenaustraße abgestellten Pkw Seat brachen Unbekannte in den Abendstunden des 20.06.23 auf. Die Täter brachen zwischen 20:00 und 21:45 Uhr ein Fenster des Fahrzeugs auf und griffen sich eine Handtasche mit Geldbörse sowie EC-Karten und Bargeld. Es entstand ein Schaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Uelzen - Scheibe von Uhlenköperpark beschädigt

Eine doppelverglaste Scheibe der Eingangstür der Ladenpassage Uhlenköperpark in der Bahnhofstraße beschädigten Unbekannte in der Nacht zum 21.06.23. Es entstand ein Schaden von gut 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Uelzen - "Enkel-/ Tochter-Trick": Betrüger nutzen SMS und WhatsApp - Uelzenerin überweist mehr als 3.500 Euro auf verschiedene Konten - Polizei mahnt und klärt auf

Trotz verschiedener und vielfältigster Informationskampagnen der Polizei (u.a. "die Polizei geht zum Friseur") über Betrugsmaschen, sind professionelle Tätergruppen immer wieder in Einzelfällen erfolgreich. Am 19. bzw. 20.06.23 traf es eine Frau (über 60 Jahre) aus Uelzen. Die angebliche Tochter hatte sich per SMS und später WhatsApp gemeldet und nach diversen "Geplänkel" ihre Geldnot offenbart. Die Mutter überwies in der Folge mehr als 3.500 Euro auf verschiedene Konten. Die Polizei ermittelt ... und mahnt nochmals.

Hintergrund:

Der Enkeltrick ist eine bekannte Betrugsform, die vor allem ältere Mitmenschen trifft. Seit geraumer Zeit nutzen die Täter auch SMS und WhatsApp, um ihre Opfer im Namen von Töchtern, Söhnen und Enkeln zu Geldüberweisungen zu bewegen. Die Polizei erklärt, wie man sich schützen kann. "Hallo Mama, mein Handy ist kaputt. Das ist meine neue Nummer.": So oder so ähnlich beginnen die WhatsApp-Nachrichten, versandt von einer unbekannten Nummer. Der Gedanke an die eigene Tochter oder den Sohn lässt viele der unbekannten Nummer antworten. Wie beim klassischen Enkeltrick am Telefon beginnen die Betrüger ihre Masche mit einer namenlosen Anfrage. Dann spinnen sie ihre Geschichte fort.

Bitte um Geld per SMS und WhatsApp

Die Kriminellen bitten im Namen einer Tochter, eines Sohnes oder eines anderen Familienmitglieds die neue Nummer zu speichern - und um Geld. Bei der aktuellen Masche per WhatsApp erklären sie, dass auf dem neuen Handy kein Online-Banking möglich sei. Sie bitten, einen Geldbetrag für sie zu überweisen. Wie gewohnt sei es sehr dringend. Immer mehr Fälle des sogenannten "Enkeltrick 2.0" werden bekannt. Wie so oft überweisen die Opfer das geforderte Geld im Glauben daran, mit dem eigenen Kind oder Enkel zu kommunizieren. Die Polizei rät daher, bei WhatsApp-Nachrichten von unbekannten Nummer besonders misstrauisch zu sein.

So schützen Sie sich vor Betrug per SMS und WhatsApp: - Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. - Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach. - Geldüberweisungen über Whatsapp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden. - Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Altenmedingen - ... die Polizei kontrolliert den Lkw-Verkehr - Umleitungsstrecken Bundesstraße 4

Im Umfeld und auf den Umleitungsstrecken der Bundesstraße 4 kontrollierte die Polizei auch in den Nachmittagsstunden des 20.06.23. Einsatzkräfte der Lüneburger Verfügungseinheit waren u.a. in Altenmedingen präsent und stoppten Lkw/Sattelzüge, die gegen entsprechende Durchfahrtverbote verstießen. Vier Brummi-Fahrer erwarten entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren. Weitere Kontrollen folgen ...

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell