Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Update: Auseinandersetzung, Gefährliche Körperverletzung und Langzeitgewahrsam ++ Simson-Fahrer rücksichtslos mit hoher Geschwindigkeit unterwegs ++ Einbruch in Bar - Zigarettenautomaten

Lüneburg (ots)

Presse - 26.06.2023 ++

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Bar - Zigarettenautomaten aufgebrochen

In eine Bar in der Heiligengeiststraße brachen Unbekannte im Verlauf des 25.06.23 ein. Die Täter hatten die Eingangstür gewaltsam geöffnet und sich im Inneren an einem Zigarettenautomaten zu schaffen gemacht. Dort wurden Tabakwaren sowie Bargeld erbeutet, so dass ein Sachschaden von mehr als 1.500 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Wegweisung nach Häuslicher Gewalt

Wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt die Polizei gegen einen aggressiven 33-Jährigen. Der Mann hatte in den späten Nachmittagsstunden des 25.06.23 seine Lebensgefährtin festgehalten und ihr in den Haaren gezogen, so dass diese in Luftnot geriet. Weiterhin randalierte der Mann in der Wohnung, trat eine Schranktür ab und riss Glasplatten heraus, so dass diese zersplitterten. Die alarmierte Polizei verwies den Aggressor für zehn Tage aus der Wohnung.

Lüneburg - geschlagen und getreten

Blessuren an Körper und Kopf erlitt ein 17-Jähriger in den Abendstunden des 25.06.23 in der Graf-Schenk-von Stauffenberg-Straße. Vor dem Hintergrund eines Streits hatte zwei 15 und 20 Jahre alte Männer den Jugendlichen gegen 21:00 Uhr attackiert, ihn getreten und auch mit einem Schlagstock geschlagen. Danach hauten die beiden Täter ab. Der 17-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in Klinikum gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lüneburg - Einbruch in Kita - Schränke und Behältnisse durchsucht

In die Räume einer Kita in der Stöteroggestraße brachen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 23. und 25.06.23 ein. Dabei durchsuchten die Täter diverse Schränke und Behältnisse. Sie erbeuteten etwas Bargeld. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Pkw touchiert abgestellten Baucontainer - leicht verletzt

Mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten Baucontainer kollidierte eine 20 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Kia in den frühen Abendstunden des 25.06.23 in der Schmiedestraße. Die junge Frau war gegen 18:45 Uhr leicht nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und touchierte dabei den Container. Die 20-Jährige sowie ihr Beifahrer erlitten dabei leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 6.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg/Quickborn/Damnatz - Simson-Fahrer rücksichtslos mit hoher Geschwindigkeit unterwegs - nach Streitgespräch Pkw-Spiegel abgetreten und abgehauen

Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt die Polizei gegen einen unbekannten jungen Mann auf einem Motorrad/Kleinkraftrad Simson. Der junge Mann (schlank, 175 bis 180 cm groß, kurze Hose, kurzärmliches braunes Hemd, schwarze Weste, schwarze Arbeitsschuhe, dunkler Integralhelm) hatte gegen 18:30 Uhr auf der Bundesstraße 191 mit für das Kleinkraftrad viel zu hoher Geschwindigkeit mehrere Fahrzeuge rücksichtslos überholt, so dass Autos im Gegenverkehr ausweichen mussten. Der Simson-Fahrer setzten dann seine Fahrt in Richtung Damnatz fort. Ein 65 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW folgte dem Mann, so dass dieser nach Überholen stoppte. Nach einem Streitgespräch mit dem Autofahrer trat der junge Mann den Außenspiegel des VW ab und fuhr dann über die Barnitzer Straße über den Weg auf der Deichkrone in Richtung Jasebeck-Siedlung davon. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise zu dem Simson-Fahrer nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Update: Auseinandersetzung, Gefährliche Körperverletzung und Langzeitgewahrsam

Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam es in den Abendstunden des 23.06.23 in der Bahnhofstraße (siehe auch Pressemitteilung v. 25.06.23). Nach derzeitigen Ermittlungen waren gegen 17:50 Uhr ein bereits polizeilich in Erscheinung getretener 23 Jahre alter Uelzener sowie vier Männer im Alter von 28, 30, 32 und 49 Jahren in Höhe der dortigen Bäckerei aneinandergeraten. Ob die vier Männer, die zuvor in einem Pkw in der Bahnhofstraße unterwegs waren, den 23-Jährigen angriffen oder der 23-Jährige zuvor die im Pkw sitzenden Personen provozierte, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Der 23-Jährige sowie auch die vier Uelzener sprühten mit Pfefferspray auf den/die Kontrahenten ein. Parallel griff sich der 23-Jährige einen Pflasterstein, drohte damit und warf diesen auf die Personen. Parallel bedrohten und beleidigten sich die Männer wechselseitig. Zu größeren Verletzungen kam es nicht.

Die alarmierte Polizei konnte die Beteiligten nur noch im Umfeld der eigentlichen Auseinandersetzung antreffen. Entsprechende Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung gegen alle Personen wurden eingeleitet.

Aufgrund von weiteren Straftaten und Vorkommnissen der jüngsten Vergangenheit wurde der 23-Jährige noch am 23.06.23 in Gewahrsam genommen. Ein Bereitschaftsrichter ordnete zur Verhinderung weiterer Straftaten ein Langzeitgewahrsam bis zum 26.06.23 an. Bereits im Frühjahr hatte die Polizei für die Wochenend-Abende/ -Nächte ein Aufenthalt- und Betretungsverbot der Uelzener Innenstadt für den 23-Jährigen erwirkt, da es in der Vergangenheit immer wieder zu Straftaten durch den Mann kam.

Wrestedt, OT. Stederdorf - alkoholisiert und unter Drogen unterwegs

Eine 33 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Polo stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 25.06.23 in der Stederaustraße. Bei der Kontrolle der Fahrerin gegen 22:00 Uhr stellten die Beamten bei dieser einen Alkoholwert von 0,56 Promille sowie den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf Amphetamin und THC verlief positiv. Entsprechende Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren wurden eingeleitet.

Uelzen - "zu spät reagiert" - gegen Bordstein -> Sturz

Leichte Verletzungen erlitt ein 72 Jahre alter Motorradfahrer in den Nachmittagsstunden des 25.06.23 im Bohldamm. Der Senior war mit seiner Harley-Davidson gegen 16:10 Uhr im Bohldamm zusammen mit einem anderen Motorradfahrer unterwegs. Der Harley-Fahrer bemerkte dabei zu spät, dass sein Begleiter sein Motorrad an einem Fußgängerüberweg abbremsen musste. Der /2-Jährige wich aus, fuhr gegen einen Bordstein und stürzte. Es entstand ein Sachschaden von gut 3.000 Euro.

