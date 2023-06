Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 23./25.06.2023++

Lüneburg (ots)

Pressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 23.-25.06.2023

Stadt und LK Lüneburg

Aufgrund eines Brandmeldealarms in einem Hotel in der Soltauer Straße musste am frühen Samstagmorgen gegen 01.00 Uhr das gesamte Hotel kurzfristig evakuiert werden. Im Verlaufe der Wartezeit vor dem Hotel verlor ein 84-jähriger alkoholisierter Hotelgast die Fassung und schlug völlig unvermittelt mit seiner Gehhilfe einer neben ihm ebenfalls wartenden 62-jährigen Frau in den Bauch. Anschließend fielen beide zu Boden. Die Frau wurde durch den Angriff leicht verletzt. Eine Strafanzeige wurde gegen den Senior eingeleitet.

Am Samstag gegen 03.40 Uhr schlägt eine bisher unbekannte männliche Person einem auf dem Boden sitzenden 46-jährigen Mann auf einem Fahrrad fahrend eine Bierflasche gegen den Kopf. Der 46-Jährige wurde hierbei im Gesicht verletzt. Der Schläger konnte unerkannt entkommen.

Zu einem tragischen Unglücksfall kam es am Samstagabend gegen 18.00 Uhr in Lüneburg an der Ilmenau ca 500 m südlich der Amselbrücke. Nachdem zwei 20-jährige Frauen und ein 21-jähriger Mann zusammen schwimmen gegangen waren, tauchte der junge Mann plötzlich unter. Er tauchte in der dort nur ca. 150cm tiefen Ilmenau nicht wieder auf. Er konnte letztlich nach eingeleiteten Suchmaßnahmen auch mit Hilfe eines Polizeihubschraubers und mehreren Rettungsbooten der freiwilligen Feuerwehr durch einen sog. Strömungstaucher der DLRG nicht weit vom Unglücksort entfernt unter Wasser aufgefunden und reanimiert werden. Letztlich verstarb er im Städtischen Klinikum Lüneburg.

Kurz nach dem Rechtsabbiegen gerät ein 40-jähriger Mann am Samstagabend gegen 19.00 Uhr in der Erbstorfer Landstraße mit seinem Pkw in den Gegenverkehr und verunfallt dort mit einem entgegenkommenden Pkw. Eine Alkoholkontrolle beim 40-Jährigen ergab einen Wert von 2,83 %o. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe wurde angeordnet.

Nachdem das Fahrrad einer 19-jährigen Lüneburgerin entwendet worden war, fand sie dieses wenig später als Inserat bei Ebay-Kleinanzeigen wieder. Sie arrangierte ein Treffen mit dem Verkäufer und traf sich wenig später mit diesem zu einer Probefahrt Vor dem neuen Tore. Hier erschienen dann zwei junge Männer mit dem entwendeten Fahrrad. Sie gaben der Polizei gegenüber an, dieses im Auftrag eines ihnen unbekannten Mannes verkaufen zu wollen. Da gegen einen der beiden Verkäufer ein Haftbefehl wegen einer anderen Sache bestand, wurde er direkt in die JVA Uelzen gefahren. Das Fahrrad wurde der aufmerksamen Geschädigten wieder ausgehändigt.

In der Nacht zu Sonntag dringen zwei junge Frauen gewaltsam in die Wohnung eines Ex-Freundes im Bereich der Uni Lüneburg ein und verwüsten diese. U.a. wurde der Fernseher eingeschlagen. Anschließend flüchten beide Frauen mit E-Scootern. Auf der Flucht stürzt eine der beiden Frauen. Es stellt sich heraus, dass sie unter Alkoholeinfluß steht und der E-Scooter gestohlen worden war. Es wurden mehrere Strafanzeigen eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

Drei unbekannte Täter greifen am Sonntagmorgen gegen 04.40 Uhr unvermittelt zwei 28-jährige Männer im Bereich des Marktplatzes an und schlugen auf diese ein. Nachdem sie zu Boden gegangen waren, wurde weiter mit den Füßen auf die beiden eingetreten. Einer der Männer wurde anschließend mit einem Rettungswagen ins Städtische Klinikum verbracht. Die Täter flüchteten anschließend.

Polizeikommissariat Uelzen

Uelzen - Gefährliche Körperverletzung

Am Freitagabend kommt es in Uelzen in der Bahnhofstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Personengruppe mit einem 23-Jährigen. In diesem Verlauf kommt es zunächst zu Beleidigungen und Bedrohungen. Des Weiteren wird Pfefferspray versprüht und ein Pflasterstein geworfen. Eine Person wird durch den Einsatz des Pfeffersprays leicht verletzt. Strafverfahren wurden eingeleitet

Uelzen - Sachbeschädigung

Freitagnacht werden durch zwei Jugendliche vier Feuerlöscher in einem Parkhaus in der Gudesstraße entleert. Nach kurzer fußläufiger Flucht können beide durch die Polizeibeamten gestellt werden. Die Jugendlichen werden an ihre Eltern übergeben, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Uelzen - Alkoholfahrt

Einer Polizeistreife fällt am frühen Samstagmorgen ein Autofahrer aufgrund seiner auffälligen Fahrweise auf. Bei der anschließenden Kontrolle stellen die Polizisten einen Alkoholwert von 1,13 Promille fest. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, den 29-jährigen Autofahrer erwartet nun ein Strafverfahren.

Bad Bevensen - Verkehrsunfall

Ein 88-jähriger Pkw-Fahrer biegt am Samstagmorgen von der Röbbeler Straße in die Römstedter Straße ein und übersieht dabei einen vorfahrtberechtigten Pkw. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, weicht er nach rechts aus. Er überfährt dabei den Bordstein und kollidiert mit einer Straßenlaterne. Der Pkw-Fahrer wird dabei leicht verletzt.

Bad Bevensen - Verkehrsunfall

Zu einem weiteren Verkehrsunfall kommt es am Samstagmorgen in Medingen. Hier übersieht eine 78-jährige Pkw-Fahrerin beim Abbiegen von der Straße Am Weinberg einen 56-jährigen Motorradfahrer, der auf der Bruchtorfer Straße unterwegs gewesen ist. Es kommt zum Zusammenstoß, der Motorradfahrer stürzt und wird dadurch leicht verletzt.

Uelzen - Verkehrskontrolle

Bei der Kontrolle eines E-Scooter-Fahrers stellen die Polizisten fest, dass der 24-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Drogen steht. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Uelzen - Körperverletzung

Samstagnacht kommt es in Uelzen in der Gudesstraße zu einer Körperverletzung. Ein 30-jähriger Mann schlägt einem 23-jährigen Mann mit der Faust ins Gesicht, nachdem dieser ihn mit dem Messer bedroht hat. Der 23-jährige wird dabei leicht verletzt. Strafanzeigen wurden gefertigt.

Polizeikommissariat Lüchow

Auseinandersetzungen auf dem Schützenfest in Dannenberg Im Rahmen des Dannenberger Schützenfestes kam es in der Nacht von Freitag den 23. auf Samstag den 24.06 gegen 02:30 Uhr zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen zwei Jugendlichen im Alter von 16 Jahren. In darauffolgenden Nacht kam es erneut zu Streitigkeiten. Zunächst gab es eine verbale Auseinandersetzung zwischen mehreren Personengruppen, welche im weiteren Verlauf in Beleidigungen und Handgreiflichkeiten überging. Eine 17-jährige wurde hierbei leicht verletzt.

Streitigkeiten Scheunenfete Krummasel

In Krummasel kam es in den frühen Morgenstunden des 25.06.2023 zu teils schweren körperlichen Auseinandersetzungen zwischen Besuchern der dortigen Scheunenfete. Es wurden diverse Strafverfahren, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung, eingeleitet. Ein Beschuldigter wurde zur Bestimmung seiner Alkoholisierung in das Elbe-Jeetzel-Klinikum Dannenberg verbracht, um eine Blutprobenentnahme durchführen zu lassen.

Trunkenheitsfahrten

Trunkenheitsfahrt in Wustrow Zu einer Trunkenheitsfahrt kam es am Freitagnachmittag, gegen 15:40 Uhr, im Raum Wustrow. Eine 63-jährige Fahrzeugführerin ist durch mehrere Zeugen dabei beobachtet worden, wie sie sich augenscheinlich alkoholisiert an das Steuer ihres PKW gesetzt hat. Eine anschließende Kontrolle der Fahrzeugführerin bestätigte diesen Verdacht mit einem Atemalkoholwert von 2,38 Promille. Noch bevor Fahrerin für eine Blutprobenentnahme in das Elbe-Jeetzel-Klinikum verbracht werden konnte, schlug diese einem Polizeibeamten auf den Unterarm. Gegen die Fahrerin läuft nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Der Führerschein wurde ebenfalls sichergestellt.

Trunkenheitsfahrt in Dannenberg

Eine weitere Trunkenheitsfahrt ereignete sich am 25.06.2023 kurz nach Mitternacht in der Stadt Dannenberg. Ein 55-jähriger Fahrradfahrer stieß mit einem 23-jährigen Fahrradfahrer zusammen. Bei der anschließenden Unfallaufnahme machte der 55-jährige Fahrradfahrer einen alkoholisierten Eindruck. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,69 Promille. Infolgedessen wurde bei dem Fahrradfahrer eine Blutprobenentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell