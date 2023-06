Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Thomasburg - Pkw kollidiert mit Reh - Fahrerin leicht verletzt ++ Waddeweitz, OT. Zebelin - Absperrmaterial von Baufirma gestohlen ++ Stoetze - Vandalismus beim Jagd- und Schützenclub ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 27.06.2023

Lüneburg

Lüneburg - Ermittlungen nach Tritt gegen den Kopf - Zeugen gesucht

Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es am 26.06. gegen 15:00 Uhr im Bereich des Kreidebergsees. Eine bislang unbekannte männliche Person befand sich sitzend auf einer Parkbank im Bereich des Spielplatzes. Dieser trat einem vorbeigehenden 68-jährigen Senior, vermutlich nach einem kurzen Gespräch, unter anderem unvermittelt in Richtung seines Kopfes, sodass dieser stürzte. Auch die Ehefrau des Mannes wurde durch den Unbekannten geschubst, in der Folge flüchtete dieser fußläufig und ließ sein Fahrrad zurück. Eine sofortige Fahndung verlief negativ. Der 68-Jährige wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt.

Personenbeschreibung des Täters:

- Männlich - circa 40 Jahre - vermutlich deutscher Herkunft (sprach hochdeutsch) - circa 180cm - hagere Statur - ungepflegt/zotteliger Bart - Kapuzenpullover, Cap, schwarze Jogginghose

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - E-Scooter entwendet - Hinweise

Am 26.06. zwischen 08:00 und 13:00 Uhr entwendeten Unbekannte einen angeschlossenen E-Scooter (SO1 Pro). Dieser befand sich angeschlossen an einem Fahrradständer auf dem Gelände einer Schule in der Graf-Schenk-von-Stauffenberg-Straße. Der Sachschaden liegt bei gut 400 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Thomasburg - Pkw kollidiert mit Reh - Fahrerin leicht verletzt

In der Nacht zum 26.06. kam es auf der Bundesstraße 216 zu einem Verkehrsunfall. Eine 55-jährige Fahrerin eines Pkw Ford Fiesta befuhr die B216 gegen 03:40 Uhr von Bavendorf in Richtung Horndorf. Nach derzeitigen Ermittlungen querte ein Reh die Fahrbahn, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die 55-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Lüneburg - Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 26.06. gegen 14:00 Uhr im Bereich der Kreuzung Vor dem Bardowicker Tore Ecke Moldenweg. Eine 60-jährige Fahrerin eines Pkw VW befuhr die Straße Vor dem Bardowicker Tore und beabsichtigte nach rechts in den Moldenweg abzubiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 39-jährigen Radfahrerin, sodass es zur Kollision kam. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 300 Euro.

Lüneburg - Einbruch in Gartenlaube - Hinweise

In der Nacht vom 26.06. auf den 27.06. brachen Unbekannte gewaltsam in eine Gartenlaube innerhalb eines Kleingartenvereins im Moldenweg ein. Aus dieser wurde neben einem Stechbeitel auch ein Verbandskasten entwendet. Es entstand ein Sachschaden von gut 250 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Waddeweitz, OT. Zebelin - Absperrmaterial von Baufirma gestohlen

Mehrere Absperrfelder samt Baulampen sowie Gummifüße einer Baufirma transportierten Unbekannte im Zeitraum vom 23. auf den 24.06.23 in Zebelin ab. Es entstand ein Schaden von gut 650 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Zernien - beim "Aufflexen" eines Zigarettenautomaten gestört - drei Täter flüchten zu Fuß

Mit einem Trennschleifer versuchten sich drei Unbekannte in der Nacht zum 27.06.23 an einem in der Göhrdestraße installierten Zigarettenautomaten. Anwohner wurden gegen 02:45 Uhr durch den Lärm wach, konnten die Täter beobachten, die in der Folge ohne Beute zu Fuß die Flucht ergriffen. Es entstand ein Sachschaden von gut 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Uelzen

Stoetze - Vandalismus beim Jagd- und Schützenclub

Einen Sachschaden von gut 500 Euro verursachten Vandalen im Zeitraum vom 23. auf den 24.06.23 im Bereich des Schießstandgeländes beim Jagd- und Schützenclub in Stoetze. Dabei wurden verschiedene Einrichtungen beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Rosche, Tel. 05803-96934-0, entgegen.

