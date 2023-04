Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - versuchter Benzindiebstahl

Germersheim (ots)

Am 14.04.2023 versuchte ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum von 10-14 Uhr den Tankdeckel eines geparkten PKW zu öffnen. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz eines Lebensmittelhandels in der Mainzer Straße abgestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Die Polizeiinspektion Germersheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

