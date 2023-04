Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Knittelsheim/Bellheim/Germersheim - ROADPOL Speedmarathon

Knittelsheim/ Bellheim/ Germersheim (ots)

Im Zeitraum vom 17. April 2023 bis zum 23. April 2023 findet die europaweite Kontrollwoche "Geschwindigkeit" statt, inklusive eines "Speedmarathons" am 21. April 2023. Auch die Polizeiinspektion Germersheim beteiligt sich an der Kontrollaktion. Ziel dieser Aktion ist es, Geschwindigkeitsüberschreitungen im Straßenverkehr zu bekämpfen und zu verhindern. Besonders beim sogenannten "Speedmarathon" ist geplant, deutlich mehr Geschwindigkeitskontrollen durchzuführen. Bereits gestern fanden an drei Orten Geschwindigkeitskontrollen statt: - Knittelsheim, Hauptstraße: 5x zu schnell - Bellheim, Postgrabenstraße: 3x zu schnell - Germersheim, Am Unkenfunk: 5x zu schnell

