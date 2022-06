FW-M: Flammen und Rauch über Kleingartenanlage (Freimann)

München (ots) - Samstag, 25. Juni 2022, 23.17 Uhr Ernst-Reuter-Straße In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es in einem Alten und Pflegeheim zu einem Brand mit einer verletzten Person gekommen. Als die Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, meldete Ihnen das Personal, dass es im ersten Stock in einem Bewohnerzimmer gebrannt habe. Da das Personal bereits Löschmaßnahmen eingeleitet hatte, wurden durch die ...

