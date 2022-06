Feuerwehr München

FW-M: Eine Person nach Brand verletzt (Au-Haidhausen)

München (ots)

Samstag, 25. Juni 2022, 23.17 Uhr

Ernst-Reuter-Straße

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es in einem Alten und Pflegeheim zu einem Brand mit einer verletzten Person gekommen.

Als die Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, meldete Ihnen das Personal, dass es im ersten Stock in einem Bewohnerzimmer gebrannt habe. Da das Personal bereits Löschmaßnahmen eingeleitet hatte, wurden durch die Feuerwehr nur noch Nachlöscharbeiten durchgeführt. Die eigentliche Aufgabe war dann, die Betroffenen zusammen mit dem Rettungsdienst zu versorgen. Eine Person kam mit einer Rauchvergiftung und Verbrennungen in ein Münchner Krankenhaus. Fünf weitere Beteiligte wurden ambulant versorgt. Im Anschluss wurde der betroffene Bereich entraucht.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(jän)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell