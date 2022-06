Feuerwehr München

FW-M: Vorbildliche Erste Hilfe nach Baustellenunfall (Isarvorstadt)

München (ots)

Montag, 27. Juni 2022, 13.45 Uhr, Maistraße

Ein Arbeiter hat sich auf einer Baustelle schwer verletzt. Durch das schnelle Eingreifen der Ersthelfer wurde ein großer Blutverlust verhindert.

Bei Arbeiten auf einer Baustelle in der Maistraße hat sich ein 20-Jähriger an einer Glasscheibe eine schwere Schnittverletzung am Unterschenkel zugezogen. Seine Kollegen setzten sofort einen Notruf an die Integrierte Leitstelle ab. Anschließend leisteten sie Erste Hilfe und brachten einen Druckverband an.

Die Leitstelle alarmierte mit dem Meldebild "Arbeitsunfall schwer" einen Rettungswagen, einen Notarzt und ein Hilfeleistungslöschfahrzeug zur Einsatzstelle. Die ersten Einsatzkräfte des Hilfeleistungslöschfahrzeuges erweiterten die Erste-Hilfe-Maßnahme und begannen den Verunfallten zu versorgen. Die Teams von Notarzt und Rettungswagen intensivierten die Maßnahmen. Anschließend brachten sie den Patienten gemeinsam vom ersten Stock nach unten zum Fahrzeug. Er wurde zur weiteren Behandlung in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert. Zum genauen Unfallhergang ermittelt die Polizei.

Die Feuerwehr möchte sich in diesem Zusammenhang für die sehr gute Erste Hilfe bedanken. Durch das vorbildliche und schnelle Handeln konnte ein großer Blutverlust und damit eine lebensbedrohliche Situation für den 20-Jährigen verhindert werden.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

(kiß)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell