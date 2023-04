POL-PDLD: Edenkoben - Kosmetikartikel auf dem Gartenmarkt gestohlen

Kapsweyer (ots) - Im Zeitraum vom 04.04. bis 08.04.23, wurde versucht, ein in der Vogesenstraße abgestelltes rotes Wohnmobil der Marke Ford zu entwenden. Hinweise zu dem/den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Bad Bergzabern Reiner Steigner Pressestelle Telefon: ...

