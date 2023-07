Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Raub einer Armbanduhr

Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Ein 70-jähriger Mann wurde am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr in Baden-Baden, Lange Straße, Opfer eines Raubes. Seinen Angaben zu Folge soll er von einer etwa 30-jährigen Frau mit langen schwarzen Haaren auf der Straße angesprochen worden sein. Die Frau soll den Mann angefasst und ihm seine Armbanduhr entrissen haben. Anschließend sei sie in einen braunen Van als Beifahrerin eingestiegen und weggefahren. Die mutmaßliche Täterin soll mit einer dunklen langen Stoffhose und einem weißen Oberteil bekleidet gewesen sein. Nach Angaben des Opfers sprach sie gebrochen Englisch. In zurückliegender Zeit gab es mehrerer solcher Vorfälle in Baden-Baden, die von der Polizei verfolgt werden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Raub geben kann, soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 07222/761-0 melden. /vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell