POL-RE: Recklinghausen/Herten: Neuer Leiter der Polizeiwache Recklinghausen

Die Polizistinnen und Polizisten der Wache Recklinghausen haben einen neuen Chef: Der Erste Polizeihauptkommissar (EPHK) Martin Wilhelm (57) hat am 1. August den Posten des Wachleiters von EPHK Michael Zachäus übernommen.

12 Jahre lang hatte Michael Zachäus die Wache Recklinghausen geleitet. Zum Ende des Monats Juli wurde er durch Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Dabei hatte die Behördenleiterin ihm für seinen Einsatz in fast 45 Dienstjahren gedankt, in denen er mehrere Führungsfunktionen bekleidet hatte: als Dienstgruppenleiter, Leiter der Recklinghäuser Einsatzhundertschaft und seit 2011 auf der Wache Recklinghausen.

Die Polizeipräsidentin übergab die Wachleitung jetzt an Martin Wilhelm, der bis zuletzt die Einsatzhundertschaft in Recklinghausen geleitet hatte.

"Mit Herrn Zachäus verlieren wir einen geschätzten Kollegen. Nach beinahe 45 Dienstjahren hat er sich seinen Ruhestand aber auch mehr als verdient. Ich freue mich, die wichtige Aufgabe nun an Herrn Wilhelm übergeben zu können. Seine Erfahrungen aus der Einsatzhundertschaft werden für die Wache Recklinghausen sicherlich eine Bereicherung sein. Ich wünsche ihm für die neue Tätigkeit viel Erfolg und bin mir sicher, dass er für die Sicherheit der Menschen in Recklinghausen und Herten ein ebenso großes Engagement zeigen wird, wie Michael Zachäus es bislang getan hat", sagt Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen.

Martin Wilhelm blickt auf bislang 35 Dienstjahre zurück. Seit 1992 versieht er seinen Dienst im Polizeipräsidium Recklinghausen.

"Ich freue mich auf die neue Aufgabe und den Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern in Recklinghausen und Herten", sagt der Erste Polizeihauptkommissar. "Gerne werde ich an die erfolgreiche Arbeit meines Vorgängers anknüpfen und die konstruktive Zusammenarbeit mit den Stadtverwaltungen fortführen."

