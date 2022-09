LPI-GTH: Sachbeschädigung- Zeugensuche

Arnstadt (ots) - In den Morgenstunden des 18.09.2022 befuhr ein 34-Jähriger mit seinem Pkw Opel die Straße Zum Lokschuppen in Arnstadt und bog nach links auf die L1044 (Thöreyer Straße) ab. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb mit seinem Pkw mittig im Straßengraben hängen, so dass er eigenständig nicht mehr aus dem Straßengraben kam. Bei Eintreffen der Polizei nahmen die Beamten Alkoholgeruch ...

mehr