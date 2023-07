Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230725.1 Kiel: DNA-Treffer überführt Täter

Kiel (ots)

Ein DNA-Treffer überführte vor kurzem einen Mann, der im September 2021 in mehreren Fällen Sachbeschädigungen an einer Kieler Seniorenwohnanlage beging. Ihn an seiner aktuellen Anschrift auszumachen, war nicht schwer, da er sich bereits in U-Haft befindet.

Der Reihe nach: Ende September 2021 kam es an mehreren Tagen zu insgesamt fünf Steinwürfen auf die Wohnanlage im Blocksberg. Auch wenn es lediglich zu zerstörten Fensterscheiben kam und niemand verletzt wurde, fühlten sich die Bewohnerinnen und Bewohner verunsichert.

Die Ermittlungen übernahm das 2. Revier. Die Beamtinnen und Beamten hatten den jetzt überführten Mann damals zwar schon in Verdacht, konnten jenen jedoch nicht beweissicher erhärten.

Schließlich übergaben sie einen der sichergestellten Steine zur Analyse an das Landeskriminalamt. Die Spezialisten fanden nicht nur DNA an dem Beweisstück, sie konnten die Sequenz auch einem bereits in der Datenbank erfassten 29-Jährigen zuordnen.

Den Tatverdächtigen ausfindig zu machen fiel letztlich nicht schwer. Er befindet sich wegen anderer Taten seit März in München in Untersuchungshaft. Zu dem dortigen Ermittlungsverfahren kommt nun ein weiteres aus dem hohen Norden hinzu.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell