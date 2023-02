POL-PDKO: Widerstandshandlung bei Verkehrskontrolle

Lahnsein (ots) - Fröhlich und vor allem friedlich feierten die Lahnsteiner Jecken ihre drei Karnevalsumzüge. Am Samstag startete bei leichtem Regen der Kinder- und Jugendumzug. Trotz des Wetters waren viele Zuschauerinnen und Zuschauer gekommen und bestaunten den Umzug. In Oberlahnstein ging es dann am Rosenmontag bei strahlender Sonne weiter. Am Dienstag fand das Finale bei der Kappenfahrt in Niederlahnstein statt. Die Polizeiinspektion Lahnstein verzeichnete keinerlei ...

