POL-LB: Marbach am Neckar: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Montag (07.08.2023) zwischen 14:30 Uhr und 15:15 Uhr auf einem Parkplatz einer Halle in der Haffnerstraße in Marbach am Neckar ein geparktes Motorrad. Mutmaßlich beim Ausparken stieß der Unbekannte mit seinem Fahrzeug gegen das längsseitig am Gebäude geparkte Kraftrad. Hierdurch kippt das, auf dem Hauptständer aufgebockte Zweirad, zur Seite und fiel zu Boden. Durch den Unfall entstand am Motorrad ein Schaden von rund 2.000 Euro. Ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern, machte sich der Verursacher aus dem Staub. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0 oder E-Mail marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

