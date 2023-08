Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen-Heimerdingen: Einbrüche in Firmen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag (05.08.2023) 12:00 Uhr und Montag (07.08.2023) 07:25 Uhr brachen vermutlich dieselben Täter gleich in zwei Firmen in der Max-Planck-Straße im Heimerdinger Industriegebiet ein. In beiden Fällen wurde jeweils ein Fenster zu den Büroräumlichkeiten aufgehebelt um in die Firmen vordringen zu können. Anschließend durchsuchten die Täter die Räume. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde aus einer Firma Bargeld von rund 50 Euro entwendet. Der hinterlassene Gesamtsachschaden kann noch nicht näher beziffert werden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Schwieberdingen unter Tel. 07150 383753-0 oder per Mail ditzingen.prev@polizei.bwl.de, zu melden.

