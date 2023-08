Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230814. 2 Glückstadt: Jugendlicher von zwei unbekannten Tätern verletzt

Glückstadt (ots)

Am Samstag um 0:01 Uhr alarmierte ein 17jähriger Glückstädter die Rettungsleitstelle, nachdem dieser von zwei unbekannten Tätern angegriffen und am Kopf verletzt wurde. Der Jugendliche hielt sich zu diesem Zeitpunkt auf der Sportanlage an der Königsberger Straße auf. Rettungskräfte verbrachten ihn zur Behandlung ins Klinikum Itzehoe. Lebensgefahr bestand nicht. Zu den Hintergründen dieser Tat ermittelt die Polizei aktuell. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Glückstadt unter 04124-30110 entgegen.

