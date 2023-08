Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230817. 2 Lägerdorf: Unbekannter Täter schleicht sich bei Gartenarbeiten ins Haus und entwendet Schmuck und Bargeld

Lägerdorf (ots)

Am Montag (14.8.23) erledigte eine 88jährige Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Osterstraße ihre Gartenarbeiten von 9 bis 12.30 Uhr und verlor dabei ihre geöffnete Terrassentür aus dem Blick. Später bemerkte sie dann das Fehlen von Bargeld und Schmuck, welches in Wohn- und Schlafzimmer verwahrt wurde. Ein unbekannter Täter hat die Situation wohl genutzt, um Die Wertgegenstände zu entwenden und unerkannt zu entkommen. Der entstandene Schaden dürfte aktuell geschätzt bei knapp 2000 Euro liegen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter 04821-6020 entgegen. Wir bitten aus diesem Anlass, geöffnete Türen und Fenster im Blick zu behalten und Nebentüren gegebenenfalls zu sichern.

