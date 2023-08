Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230817. 5 Heide: Autofahrer wiederholt ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Heide (ots)

Am Donnerstag (17.8.23) um 0:25 Uhr kontrollierte die Nachtstreife einen 44jährigen Heider, der mit einem Auto den Westermoorweg befuhr. Bei der Verkehrskontrolle teilte der Fahrer mit, keinerlei Dokumente mit sich zu führen. Es stellte sich heraus, dass der Heider keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Auch die Mitfahrerin hatte keine gültige Fahrerlaubnis. Ermittlungen ergaben, dass der Heider in der Vergangenheit bereits häufiger aufgefallen war. So gab es in den letzten sechs Jahren insgesamt neun Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Nun wird ein weiteres, aktuelles Verfahren eingeleitet.

