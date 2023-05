Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Zwei Personen bei Unfall verletzt

Bad Bentheim (ots)

Am Donnerstag kam es auf der Hengeloer Straße in Bad Bentheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 25-Jähriger war in seinem VW gegen 15 Uhr in Richtung Niederlande unterwegs. Als er beabsichtigte nach rechts in die Euregiostraße abzubiegen und verkehrsbedingt anhielt, übersah dies ein hinter ihm fahrender 37-Jähriger und fuhr mit seinem Toyota auf den VW auf. Die beiden Fahrzeugführer wurden dabei leicht verletzt. Die Beifahrerin im Toyota blieb unverletzt. Es entstand ein Schachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

