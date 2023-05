Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - VW Polo auf Parkplatz beschädigt

Haren (ots)

Am Dienstag, den 25. April, kam es zwischen 09.00 Uhr und 12.00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Haren. Vermutlich beim Ausparken wurde ein schwarzer VW Polo angefahren und an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern, welcher auf etwa 1000 Euro geschätzt wird. Ob sich der Unfall auf dem Parkplatz in der Straße Marktwinkel in Haren oder auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Lange Straße in Haren ereignet hat, ist bislang nicht bekannt. Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang und dem Unfallverursacher tätigen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Haren unter der Telefonnummer: 05932-72-100 zu melden.

