Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230818. 1 Itzehoe: Einbruch in Büroräume bei der "Brücke SH"

Itzehoe (ots)

In der Zeit von Mittwoch (16.8.23) um 18.30 Uhr bis zum Folgetag um 7 Uhr drangen unbekannte Täter in die Büroräume der "Brücke SH" in der Potthofstraße ein. Vermutlich näherten sich die Täter über den Leuenkamp an und zerschlugen zwei Fensterscheiben im rückwärtigen Bereich des Gebäudes. In den Büroräumen durchsuchten diese Schränke und Schreibtische nach Wertsachen. Auch in der Küche und im Umkleidebereich wurde das Mobiliar durchwühlt. Eine Auflistung gestohlener Gegenstände liegt aktuell noch nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04821-6020 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell