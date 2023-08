Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto bei Unfallflucht in Lahde beschädigt

Bild-Infos

Download

Petershagen (ots)

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer hat in der Nacht zu Donnerstag einen in Lahde an der Bückeburger Straße stehenden grünen Opel Omega beschädigt.

Der Besitzer des Opels hatte den Wagen am Mittwoch kurz vor der Einmündung "An der Bahn" am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Quetzen abgestellt. Am Donnerstagmorgen bemerkte er schließlich die Beschädigung an der linken Fahrzeugseite und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die Tat dürfte sich den Angaben nach zwischen Mitternacht und 7 Uhr morgens ereignet haben. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf die mutmaßliche Beteiligung eines Audis als verursachendes Fahrzeug.

Hinweise zu dem Unfallverursacher oder dem beteiligten Pkw bitte an die Polizei unter der Rufnummer (0571) 88660.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell