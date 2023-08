Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfallflucht: Kabelverteilerschrank beschädigt

Hüllhorst (ots)

Nach einer Unfallflucht in Niedringhausen bitten die Verkehrsermittler des Verkehrskommissariats Lübbecke gegenwärtig um Zeugenhinweise.

So wurde die Polizei kürzlich auf die offenbar durch einen Unfall verursachte Beschädigung eines Kabelverteilerschranks in der Straße "Am Zitter" aufmerksam gemacht.

Nach Angaben eines Anwohners ist davon auszugehen, dass ein unbekannter Fahrzeugführer am Montag, 24. Juli zwischen 10 und 20 Uhr den westlichen Teil der genannten Straße in Richtung des Waldrandes befuhr und beim Befahren des dortigen Bogens mit der rechten Fahrzeugseite den auf einer kleinen Grünfläche stehenden Verteilerschrank touchierte. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte er sich anschließend von der Unfallstelle.

Wer Angaben zum Fahrzeug oder dem Verursacher machen kann, der meldet sich bitte unter Telefon (0571) 88660 bei der Polizei.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell