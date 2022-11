LPI-G: Transporter Fahrer stand unter Einfluss von Alkohol

Altenburg (ots) - Treben: Gleich zwei Einbrüche nahm die Polizei Altenburg gestern (10.11.2022) in der Ortslage Treben auf. Gegen 05.00 Uhr wurde zunächst bekannt, dass ein unbekannter Täter in der Nacht vom 09.11.2022 auf den 10.11.2022 in Büroräume in der Breite Straße eindrang. Gegen 09.00 Uhr wurden die Beamten dann zum Sportlerheim in der Straße Serbitz ...

mehr