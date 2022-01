Polizei Köln

POL-K: 220103-1-K Polizeihund findet Einbrecher unter Plane - Festnahme

Köln (ots)

An Silvester hat Polizeihund "Ali Baba" einen Einbrecher (23) unter einer Plane in einem Gartenschuppen in Köln-Weiß gestellt. Der 23-Jährige steht im Verdacht in ein Einfamilienhaus auf der Straße "Im Garten" eingebrochen zu sein und sich in dem ebenfalls aufgebrochenen Gartenschuppen "Auf der Ruhr" versteckt zu haben. Ali Baba verfolgte seine Spur durch mehrere Gärten, fand Diebesgut und mutmaßliches Tatwerkzeug auf dem Fluchtweg und verhalf durch lautstarkes Bellen zur widerstandslose Festnahme des polizeibekannten Einbrechers.

Nachbarn hatten am Freitag (31. Dezember) gegen 21.40 Uhr beobachtet, wie sich der junge Mann an der Terrassentür zu schaffen machte und das Einfamilienhaus mit einer Taschenlampe durchsuchte. (as/rr)

